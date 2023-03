A 10. Színházi Olimpia – alapítói között olyan világnagyságok vannak, mint Robert Wilson, Andrej Ljubimov vagy Heiner Müller – idei házigazdája Magyarország, a Nemzeti Színház. Miközben az olimpia számtalan neves külföldi előadást, társulatot, színházi személyiséget „hoz” elérhető közelségbe, a magyarországi társulatoknak – amatőröknek, alternatívoknak és hivatásosoknak – is bemutatkozási lehetőséget ad. Vasban Gergye Rezső Bessenyei György-díjas népművelő szakmai vezetésével, a celldömölki Soltis Lajos Színház szakmai és szervezeti bázisán szerveződik az izgalmas kínálat, ez lesz a Dunántúli Színházi Fesztivál. Gergye Rezsővel most a Vasi-Hegyhát fesztiválprogramjait tekintjük át. Elöljáróban elmondja: a Hegyháton mindenütt örömmel fogadták az ajánlatot az olimpiai előadások befogadására, sőt: minden kérésnek eleget sem lehet tenni. Ez persze nem csoda: Gergye Rezsőnek népművelőként és színjátékosként egyaránt régóta szívügye bevonni a hegyháti kistelepüléseket a kulturális vérkeringésbe. Vasvár pedig évtizedek óta a színjátszók fellegvára, akár a Vasvári Játékszín működését, akár a határon túlra is kitekintő színjátszó fesztivált nézzük. A kis falvak nem előzmények nélkül válnak a „nagy olimpia” részeseivé, hanem szerves fejlődés eredményeként, továbbra is úton – hiszen ez sem a végállomás. Sőt!

Gyorsan kialakult az előadásokat befogadó települések névsora: Vasváron kívül Gersekarát, Alsóújlak, Andrásfa, Kám, Csehimindszent, Győrvár, Bérbaltavár és Vasvár-Nagymákfa élteti április végétől a Színházi Olimpia eszméjét a Vasi-Hegyháton (ez pedig az összes hegyháti településnek körülbelül a harmada). Gergye Rezső kiemeli: mindenütt készülnek valami „plusszal”.

Április 27-én Vasváron így indul a hegyháti fesztiválprogram: A helység kalapácsa Zalaszentgrótról érkezik, a Garabonciás Színtársulat repertoárjáról. Másnap Vasváron lép fel a jánossomorjai Moson-Szél Egyesület társulata a Kincskereső kisködmön koncertszínházi változatával. Április 29-én a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren „cirkuszi attrakcióval” nyílik meg hivatalosan a fesztivál (a részletek még titkosak), fellép a Vasvári Ifjúsági Fúvós-zenekar. A megnyitó után a Szó és Kép Színpad (Homokbödöge) Gondűző borocska mellett című „táncos, borverselő színpadi játékával” lép fel, aztán a Csókos asszony című előadásnak örülhet a Nagy Gáspár Művelődési Központ közönsége: az Operett Színjátszó Egyesület Tamásiból érkezik. Gergye Rezső azt mondja, azért lehet külön izgalmas ez az este, mert anno Vasváron, vasváriak színre vitték a Csókos asszonyt – talán vannak, akik még emlékeznek rá. Közben április 27-én a celli Tücsök Bábcsoport Gersekaráton lép fel, a büki Sok-Szín-Pad 30-án Alsóújlakon vendégeskedik, május elsején Andrásfán és Kámban játszik a Ferrum Színházi Társulás, 2-án a Budapesti Káva Kulturális Műhely Csehimindszentre visz előadást, a KL Színház csecsemőszínházi előadással érkezik Bérbaltavárra. És így tovább: Vasváron még júniusban is lesz fesztiválelőadás.

Legközelebb jövünk a celldömölki, vépi kínálattal.