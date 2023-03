Folytatódnak a „sapka, sál koncertek” a kultikus intézmény, az MMIK falai között. „A 2023-as tavaszi turnéjának keretében március 11-én Szombathelyen koncertezik a Hiperkarma, vagyis mi. Gyertek el!” – biztat az MMIK Caffee közösségi oldalán is megosztott videóbejegyzésben Bérczesi Róbert, a zenekar frontembere, alapítója. Telefonon értük el a zenészt, aki szerint a Hiperkarma 23 éves pályafutása alatt most képviseli a legerősebb felállást. Igazi rockzenei csemegére számíthatnak azok, akik szombaton a szombathelyi bulijukat választják. A zenekar 2000-ben debütált első lemezével, de az azóta megjelent másik négy albumról is felcsendülnek a rock-, hiphop- és funkydalok, no meg a szívszaggató balladák is. Az MMIK-ban szombaton 21 órától állnak színpadra, kapunyitás 20 órakor.