A táblán nincs semmilyen évszám, nincs utalás az állíttatóra sem. Nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ki volt, akinek a nevét itt olvashatjuk. Paradox helyzet, mert egy ismeretlennek tűnő emberről beszélünk, akire szakfolyóiratokban, tudományos publikációkban ismét egyre gyakrabban hivatkoznak. Mosonyi valóban szociálisan érzékeny, a szegényeket segítő orvos volt. A szöveg ezzel együtt mégis egy kicsit félrevezető, mert nem tesz említést az egyéb érdemekről. Lássuk az életrajzát! 1888-ban Zalaszentgróton született, ahol apja bőrkereskedő volt. Eredetileg Morgensternnek hívták. Édesapja 1891-ben Mosonyira magyarosította a nevét, így magától értetődően gyermekeinek neve is megváltozott. Keszthelyen a premontrei gimnáziumban érettségizett, Budapesten járt orvosi egyetemre.

A diploma megszerzése után került Szombathelyre, ahol előbb a Bábaképző Intézet tanára volt, majd nőgyógyászként dolgozott. Két hivatása volt, az orvoslás és a zene, de ez a két tevékenység nála nem vált élesen ketté. Szombathely zenei életének egyik szervezőjeként maga is muzsikált, brácsán játszott. Alapító tagja a Collegium Musicumnak, gyakran szervezett és tartott zeneelméleti és zenetörténeti előadásokat, programokat. Az 1935–36-os tanévben például a kőszegi evangélikus leánygimnáziumban rendeztek olyan koncertsorozatot, ahol a bevezető előadásokat ő tartotta. Azt gondolhatnánk, elkötelezett műkedvelő, aki kötelességének érezte, hogy tudását másokkal is megossza. A munka, amit végzett, ennél jóval több. Tudós gondolkodó volt, aki lélektannal is foglalkozott, magyarul és németül publikált.

Nem tudni, ki és mikor állíttatta a táblát Mosonyi Dezső emlékére

Nagy hatással volt rá Sigmund Freud, akivel leveleket váltottak. Mosonyi főműve, A zene lélektana új utakon 1934-ben jelent meg Budapesten a Somló Béla Könyvkiadónál. Somló Freud több, magyarra fordított művét kiadta, s ő jegyezte a Népszerű zenefüzetek című sorozatot is, ahol Bartók és Kodály több írása is helyet kapott. Mosonyi könyve nem könnyű olvasmány, s a téma iránt érdeklődők tábora sem nagy. Ennek ellenére a műnek – főleg szakmai körökben – jelentős visszhangja volt. A Magyar Pszichológiai Szemlében Focher János könyvismertetője így kezdődik: Mosonyi „a zene nyújtotta gyönyörűség magyarázatát abban találja meg, hogy a zene módot ad azon indulatok ‚gátlás nélküli’ levezetésére, melyeket az ösztönök önmagukban és a külvilággal való kölcsönhatásban termelnek s melyek más úton való megnyilvánulását a ‚valóság’ akadályozza.”

A Nyugatban Székely Béla írt a műről: „A zenei alkotásban állandóan az a vágy hat, hogy gyermekkorunk örömét, gátlástalanságát elérjük. Ennek eszköze, hogy az öntudatból kivonjuk a kellemetlen feszültségeket. Mosonyi azt a paradoxonnak hangzó tételt állítja fel, hogy a zenei alkotóerő éppen az elfojtott, kellemetlen akusztikus elemekből indul ki.” A körülmények és az a kulturális közeg, amelyben a mű megszületett, 1935 után erősen megváltozott. Freud Ausztria német megszállása után Bécsből Londonba emigrált, s 1939- ben ott halt meg. Az első zsidó törvény elfogadásakor Angliába menekült a könyvet kiadó Somló Béla. Kilátástalannak látta a jövőjét Mosonyi Dezső is. Öngyilkosságot kísérelt meg, és bár volt olyan újság, amelyikben a halálhíre is megjelent, megmenekült. 1944 tavaszán deportálták, Auschwitzban halt meg. Jó negyedszázad kellett ahhoz, hogy újra felfedezzék. A róla szóló mondatok – legalábbis a kezdeti időkben – rendszerint így kezdődtek: „A méltatlanul elfeledett Mosonyi Dezső…”

A zene lélektana 1975-ben Németországban is megjelent. A hagyatékot Angliában élő fia, Pierre Mosonyi gondozta. Neki köszönhető, hogy a könyv 1975-ben Németországban is megjelenhetett. Szombathely zenei életében betöltött szerepéről Gál József könyveiben, írásaiban olvashatunk. Az Imágó Budapest című folyóirat 2013/1. számában Horgász Csaba tanulmánya foglalkozik Mosonyi Dezső „pszichoanalitikus zenepszichológiájával”.