A szombathelyi Agora - MSH Szerda Esti Akusztik sorozatában ezúttal Németh Juci (ének, fuvola, gitár, basszusgitár, ütőhangszerek) és G. Szabó Hunor (ének, gitár, basszusgitár, dob) adott koncertet. A különböző formációkból (Budapest bár, The Qualitons) jól ismert zenészek, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, most együtt lépett színpadra. Műsorukban saját szerzeményeik mellett múltbéli kedvenceikből válogattak, melyeket sajátos felfogásban és különleges hangszereléssel adtak elő.