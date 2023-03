A csecsemőszínháznak – pöttömszínháznak, aprók színházának, hol hogyan nevezik – most már van gyakorlata Magyarországon is. A celldömölki Soltis Lajos Színház például a győri Vaskakas Bábszínházból fogadott a legkisebbeknek szóló előadásokat – és mert a celli szülők és gyerekek körében nagy sikert aratott a kezdeményezés, úgy döntöttek, hogy saját bemutatóval állnak elő. A Párnaságok Bora Levente vezetésével készül – szerzett már tapasztalatot ebben a speciális műfajban. Nemsokára a közönség elé kerül az előadás, amely szokás szerint játékba is hívja a kicsiket. A szombathelyi Mesebolt Bábszínházban H. Nagy Katalin vezetésével vált otthonossá a pöttömszínház – itt így hívják. A Papírvarázst például 2017 óta tartják műsoron, legközelebb március 5-én, a vasárnapi matinén találkozhat a közönség Gyurkovics Zsófiával és Kovács Bálinttal. Az előadás tervezője Trifusz Péter, a hangzásvilágért Kiss Dávid felel. „Papírcsipke, papírszalag, papírdoboz, papírtekercs, hiszed-e, hogy nem is papír, hanem fura-csuda játék? Lesz belőle kis halacska meg porszívó, ha akarja, magas lépcsőkön szaladgál, hajócskaként a vízre száll…”