A társastánc mellett akrobatikus rock and roll, balett, néptánc, hastánc és modern táncok is szerepelnek a repertoárban. Fellép többek közt az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, az Ungaresca Néptáncegyüttes, a Savaria TSE, a Lorigo TSE, a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub, valamint az Energy Dance Team táncosai - írták a közleményben.

Hozzátették: délelőtt táncoktató foglalkozásokkal, arcfestéssel, kézműves foglalkoztatásokkal, délután pedig tavaszköszöntő gyermek táncházzal várják a családokat.

A Tánc Világnapját 1983 óta ünneplik minden évben április 29-én, 1727-ben ugyanis ezen a napon született a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges Noverre.