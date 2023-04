Vannak furcsa pillanatok, amikor az élettelen életre kel. Amikor a szobor megmozdul. Sóhajt. Talán sírni kezd. Megrebben az összekulcsolt kéz is. Kéz, kezek. A nyelv beszél: egyes számban használjuk, mert a kettő - az egy. Az egész. Nagy mítosz, nagy toposz ez - életre kelteni az anyagot. Ezernyi történet kapcsolódik hozzá, ezer változatban, de a magvuk ugyanaz. Birkózás az elmúlással. Szendi Péter fotóriporter rögzített egy ilyen különös, alkonyi pillanatot. Bár nem is tudni, hogy meglátta, amint életre kel - vagy fordítva: a kamera tekintete keltette életre. Akárhogy is: szinte azt is halljuk, amit mond. Mindenkinek mást, mindenkinek ugyanazt.