Átmentünk, átmentettük – vasárnap délután megnyílt a celldömölki piacon, a Soltis Lajos Színház szomszédságában a Dunántúli Színházi Fesztivál, amely a 10. Színházi Olimpia eseménye, felsorolhatatlanul sok programmal. Volt kötéltánc is – úgy, mint a budapesti megnyitón, csak kicsiben.

Fotó: Benkő Sándor

A mai városközpontnak állandó meghatározója, eleven szíve a Soltis Lajos Színház, amelynek épületében - amint arra a fesztiválnyitón Fehér László polgármester is utal – egykor a Szikra filmszínház működött. A szikra megmaradt, az akkor már üres és lerobbant moziba azonban beköltözhetett a Soltis Lajos Színház, és sokféle összefogás, támogatás és szerteszét sugárzó önerő révén nemcsak funkciójában, hanem mesebeli megjelenésében is igazi színházzá alakította az épületet. A máris nemzetközi hatósugarú Soltis Lajos Színház nélkülözhetetlen szerepet tölt be a város életében – megmutatja ezt a celli színház szakmai és infrastrukturális bázisán, a Celldömölk-Vép-Vasvár „tengelyen” létrejött Dunántúli Színházi Fesztivál is.

Fotó: Benkő Sándor

Majdnem ekhós szekér, de mégsem

Miközben a színház körül már rakják ki portékáikat az árusok, a színházépület oldalában alakulnak a Ramazuri bábszín-játszó-ház izgalmas állomásai, a fedett, de nyitott piac alkalmi szabadtéri színházi térré alakul át (így tervezték már a felújításkor is). A piac oldalában ott várakozik az a különös közlekedési alkalmatosság, amely kicsit talán emlékeztet a hajdani ekhós szekérre, de nem az. A tetején kifeszített kötél, mellette a Fővárosi Nagycirkusz fiatal artistája áll készenlétben: a 10. Színházi Olimpia Átmentem címmel megrendezett budapesti megnyitóján a Duna fölött egyensúlyozott át Simet László, ez az attrakció ismétlődik meg mindjárt jelképesen és valóságosan, kicsiben.

Fotó: Benkő Sándor

A világszínház itt történik

Csak előbb Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója üdvözli a vendégeket. Köszöntőt mond Fehér László polgármester, hangsúlyozva a színházzal való szoros, folyamatos együttműködést. Majthényi László, a vasi közgyűlés elnöke a „legalább háromrétegű” esemény – Színházi Olimpia, Dunántúli Színházi Fesztivál, Soltis Majális – programjaihoz kíván jó szórakozást; szintén rendszeres vendége és támogatója a celli színháznak. Gergye Rezső népművelő – és valóságos „intézmény” plusz hídépítő – a fesztivál szakmai vezetőjeként a 10. Színházi Olimpia budapesti megnyitóját idézi: egy bárkában vonultak a résztvevők, a párbeszéd és a szóértés jegyében. A Dunántúli Színházi Fesztivált Pataki András rendező, a Színházi Olimpia Kft. felügyelő bizottságának tagja nyitja meg. Mint mondja, azzal, hogy a 10. Színházi Olimpia megrendezésének jogát Magyarország kapta meg, elmondhatjuk, hogy a világszínház most itt történik, világnagyságok vannak jelen személyesen és előadásaik révén – és ennek a sodrásnak részese Celldömölk, Vasvár, Vép és több kistelepülés is.

Fotó: Benkő Sándor

A maszkot Nagy Gábor veszi át

Ezután következik az „Átmentem” attrakció. A háttérben a templom, amelyről – a Soltis Lajos Színház Szerencsés Mária előadásának köszönhetően – most már egyre többen tudják, hogy Koptik Odó apát erőfeszítései révén épülhetett föl, létrehozva maga körül a várost. Szemben velünk a fiatal artista a kötélen. Egyszeri látvány.

A mutatvány sikerül, a görög színházi maszkot (vö! olimpiai láng) Nagy Gábor veszi át.

És ezzel tényleg megnyílik a Dunántúli Fesztivál – és a Ramazuri. Van sokkal alacsonyabban kihúzott kötél is: bátor kislányok lépkednek a levegőben. A piac alkalmi színpadán a Savaria Rézfúvósok fokozzák a hangulatot. A piac oldalában üvegékszerek workshoppal, táskák, vattacukor. Luftballon is van, mert kell.

Délután a színházteremben telt házas Gryllus-koncert, a piactéren bábelőadás felnőtteknek. Május elsején folyt.köv.! Sőt: egészen a nyár közepéig. Érdemes böngészni a programokat. És érdemes választani. A Soltis Lajos Színház csapata előzékenyen, mosolyogva, olajozottan hihetetlen munkát végez. Összművészet - mint a színház. Mint az élet.

Fotó: Benkő Sándor

De mi az a Színházi Olimpia?

A hagyomány és a korszerűség jegyében, illetve az ókori olimpiák szellemében 1995-ben Görögországban életre hívott színházi találkozó. Az alapítók neves rendezők és drámaírók, görög, japán, amerikai, spanyol, angol, orosz német és brazil alkotók voltak. A világszínház egyik legnagyobb és legrangosabb eseménye időről időre egy-egy városban, országban talál otthonra. A 2023-as magyarországi olimpia a Színházi Olimpiák történetének 10. eseménye.

„Nagyon fontos dolgokat éltünk meg a Színházi Olimpiának köszönhetően, mióta elindultunk a görögországi Delphoiból. (…) Mindig megpróbálunk egy vezető témát találni az olimpiának azon kívül, hogy természetesen különös figyelmet fordítunk a vendéglátó ország kulturális sajátosságaira is. Manapság izgalmas téma lehet például a kisebb és nagyobb közösségek, nemzetek szerepe a globalizáció világában. Hiszen korunkban mindenki az egyéni boldogulás útjait keresi, ami veszélyezteti a népek, nemzetek sajátos értékeit. Ez a sokszínűség ellen hat. A kollektív kincseink ápolása a mi dolgunk. Hiszek benne, hogy a Színházi Olimpiával kulturális hidakat építünk, amik segítenek egymás jobb megismerésében.”

Theodórosz Terzopulosz, a Színházi Olimpia alapítója

„A Színházi Olimpia elindításakor két szempont vezérelt bennünket. (…) ahogy terjedt a globalizáció, úgy vált egyre általánosabbá a felfogás, hogy egy ország számára fontosabb a gazdasági stabilitás, mint a szellemi érték, és ez a színházi alkotók munkáját is megnehezítette. (…) a hidegháború befejezése után mindannyian arra számítottak, hogy Európa végre elindul a béke útján. Ám nem így történt. Az etnikai villongások miatt a helyzet egyre rosszabbodott, emiatt tömegek menekültek el otthonaikból. A politikai bizonytalanság közepette az emberek sebzetté és reményvesztetté váltak. A művészeket érezhetően nyomasztotta, hogy képtelenek bármit is tenni ebben a helyzetben. Ilyen körülmények között Terzopulosz úgy vélte, hogy nekünk, művészeknek össze kell fognunk, és olyan szeretettel kell alkotnunk, ami felülemelkedik a nemzetiségi korlátokon.”

Suzuki Tadashi, a Színházi Olimpia alapítója