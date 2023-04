– Engedjék meg, hogy hassanak Önökre a képek – biztatta a közönséget Manfred Koch, és kitért arra is, hogy az alkotók többségét sok éve követi, látja fejlődésüket, életszakaszaikat is a műveken. Majd egyesével szólította a művészeket: Stefan Blagusz, Stelio Cotugno, Erhard Ehm, Irene Frühwirt-Solnitzky, Silvia Hoanzl, Paul Horn, Hans Kraus, Andrea Linzer, Rene Radostics, Evelyn Resch, Klara Scholler és Annelies Wagner nevét mondta. Básthy Béla polgármester köszöntőjében a húsvéttal – az új teremtés ünnepe – vont párhuzamot, és annak adott hangot: „nem lehet véletlen, hogy a nagyhéten éppen 12 alkotó mutatkozik be a városban – visszavonul, alkot és teremt mások javára –, kiállításukat pedig egy evangélikus lelkész nyitja meg. A művészeknek (a művészetnek) megköszönte, hogy teljesítik az örök küldetést: nem viselik el a határokat: lefeszegetik magukról a korlátokat.

Végül Gerhard Krutzler KUKMA-elnök, egyben a Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke köszönte meg a meghívást. Dr. Lőrincz Zoltán és Hans Kraus voltak a kiállítás kurátorai. A tárlatnyitón a Kőszegi Vonósok három tagja zenélt, Aizenpreiszné Mátyás Gyöngyi tolmácsolt. A képek május 1-jéig, naponta 10-től 17 óráig láthatók a lovagteremben.