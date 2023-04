A találkozón a kórus elnöksége elsőként a 2022-es évről számolt be a tagságnak. Elmondták, több sikeres projektet tudhatnak maguk mögött: lezárultak a Hang-Villa próbahely felújítási munkálatai, saját fellépéseiken túl pedig számos városi rendezvényen (májusfa állítás és -kitáncolás, adventi rendezvény) szerepeltek. Idén is több koncertet adtak már, például a katolikus jótékonysági bálon és a városi március 15-ei műsoron. A fellépéseken túl is mozgalmas az élet a kóruson belül: tavaly két alkalommal tartottak nyilvános próbát toborzás céljából, sikeresen - a két esemény kilenc új kórustagot hozott számukra. Emellett közösen részt vettek főzőversenyeken, kórustáborban és tavaly kórusszilvesztert is tartottak.

Az idei tervekkel kapcsolatban Szalai Ferenc, a SOK elnöke elmondta: a tízéves jubileumát ünneplő kórus Neked írom a dalt címmel ad nagykoncertet november 25-én, a Sárvár Arénában. A „nagy dobás” mellett azért még néhány kisebbel is készülnek: idén is részesei lesznek a városi májusfaállításnak és -kitáncolásnak, fellépnek a júniusi Keszthelyi Dalünnepen, „szakácsaik” indulnak a Nádasdy Ételmustrán és két tagjuk júliusi esküvőjén is szolgálnak majd. Közösségük összetartását állandó programjaik - a film- és szurkolói klub, valamint a NemnormáliSOK színtársulat alkalmankénti összejövetelei –, közös ünnepeik, a kórus újszülötteinek adott hagyományosan szerenádok erősítik.

A SOK otthona, a Hang-Villa környékén is akadnak még tennivalók: apróbb felújítások és lomtalanítás vár a dolgos kezű tagokra, akik még idén véglegesen üzembe helyezik a Hang-Villa Stúdiót is.