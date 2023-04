Hangversenyt rendeztek vasárnap az őriszentpéteri református templomban a 80 éve született és 5 éve elhunyt Gömbös Kálmán növényvédelmi üzemmérnök emlékére, aki a település köztiszteletben álló lakója volt, és jelentős szerepet töltött be az őshonos gyümölcsfajták védelmében.

Az emlékkoncerten fellépett az Őrségi Baráti Kar Boldog András vezényletével, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Bognár Ferenc vezényletével és Tóth László zongoraművész közreműködésével, aki őriszentpéteri származású, a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetője, a szimfonikus zenekar elnöke. A műsorban verseket szavalt Szarvas József Kossuth-díjas színművész. Gömbös Kálmánra Márkus-Oroszi Dániel lelkész emlékezett beszédében, kiemelve, hogy mennyire szerették a településen és mennyit tett önzetlenül a közösségért.

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Mozart-műveket adott elő

Fotó: Simon Attila

Testvére, Gömbös Ella a róla szóló megemlékezésben többek között azt írta: jól ismerte a hagyományos gazdálkodás tudástárát, és figyelemmel kísérte a technikai újításokat is, ezeket ötvözte gyakorlatban. Az őrségi gyümölcsritkaságok ismerőjeként és védelmezőjeként az Őrségi Nemzeti Park is értékelte és igénybe vette szaktudását. Az Őrségben szinte mindenki gyümölcsfáinak gondozását vállalta, élete utolsó napját is gyümölcsfák metszésével töltötte. Talán így ismerték őt a legtöbben, a gyümölcskertészet és a növénynemesítés nagy tudójaként. Az értékes szaktudáshoz, tehetséghez szerénység és szívélyes emberségesség társult, s talán ezzel érinthette meg a legtöbb embert, aki őt ismerte. Az őriszentpéteri református templomban konfirmált, ott lett presbiter, gyülekezeti gondnok, majd egyházmegyei gondnok és zsinati képviselő. Minden vasárnap ott volt az istentiszteleteken és gyönyörűen énekelt. Aktívan segítette, támogatta embertársait, amiben csak ereje és lehetőségei engedték - legyen szó véradásról, alapítványok támogatásáról adományokkal, vagy a helyi idősek, segítségre szorulók támogatásáról bevásárlással, orvoshoz szállítással, ház körüli teendők elvégzésével. Kálmán valóban “alázatos szolgaként” élte életét, akinek a leghétköznapibb felelősségvállalás is az általa vallott értékek nemes szolgálatát jelentette - írta róla a testvére.



Márkus-Oroszi Dániel lelkész a táblával. A "tornác" mostantól Gömbös Kálmán nevét viseli

Fotó: Simon Attila

Az emlékhangverseny végén a templomban Gömbös Kálmán-termet avattak, az a helyiség kapta meg a nevét, amely régen tornác volt, jelenleg pedig – mivel fűthető - a téli istentiszteletek helyszínéül szolgál.