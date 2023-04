A szervező KMKK tájékoztatása szerint a hagyományokhoz híven 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a program a Nagyboldogasszony-templomban. A kórusok 15 órától a KMKK színpadán mutatkoznak be: érkezik a Vasvár Városi Kórus, a Padragi Bányász Férfikórus, és fellép a házigazda Liszt Ferenc Vegyes Kar – egyúttal néhai karnagyuk, Süle Ferenc emlékének is adóznak a fesztiválon. Hagyomány az is, hogy az együttesek a klasszikus zeneszerzők művei mellett könnyedebb hangvételű dalokkal és közös számmal is készülnek. A fesztiválra belépő nincs, várják a közönséget.

Bárdos Lajos a magyar kórusművészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége, mintegy hatszáz mű kötődik hozzá: népdalfeldolgozások, misék, motetták, költők verseire írt kórusművek, színpadi és drámai kísérőzenék, dalok, hangszeres művek. Tudományos munkájában nagy jelentőségűek Bartók-, Kodály- és Liszt-kutatásai.