Különös atmoszférája van annak, amikor egy nyüzsgő vendéglátóegységben fest képet valaki. Érdekes, hogy nincs zavaró tényező, az alkotó el tud merülni a tevékenységben, sőt azt is rendre bebizonyítja, hogy vannak rejtett tartalékai. Molnár Eszter élményfestésein mindenki kihozza magából a művészt. Pedig a legutóbbi alkalommal nem volt könnyű a feladat: Szinyei Merse Pál Léghajó című művét készítették el az élményfestők. A kép optimista hangulatot sugall, maga a művész is egy újrakezdés első szakaszában festette.

Szinyei komolyan érdeklődött a technikai újítások iránt – akadémiai évei alatt például repülőgép összeállításával is megpróbálkozott –, így sógora léghajós utazása azonnal megihlette. A képen a léghajó lebegése az emberi gondolatok szárnyalását és a művészi szabadságot is jelképezi. Ezt élték meg a Nagy Kunst és Molnár Eszter jóvoltából az amatőr alkotók is a hétvégi élményfestésen a Mátyás-kertben.