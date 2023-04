A hétvégi pápalátogatás előkészületeiről is beszélt dr. Székely János megyés püspök és Tömő János, ifjúságpasztorációs munkatárs a Püspöki Palotában tartott hétfői sajtótájékoztatón. A megyés püspök szerint Ferenc pápa magyarok iránti tisztelete abból is fakad, hogy tudja: azt, hogy egy kicsi nép természetes szövetségesek nélkül meg tudott maradni a történelem folyamán, elsősorban keresztény hitének és a magáért való kiállásának köszönheti.

Május 19-20-án második alkalommal rendezi meg a Lélek Fesztivált a Szombathelyi Egyházmegye. Dr. Székely János rámutatott: a templomon kívül is szeretnék megszólítani a fiatalokat, így a Székesegyház mellett a Haladás Sportkomplexum ad otthont a programsornak. Tavaly nagyon sok egyetemista érkezett Budapestről, és idén is az egész országból várják a résztvevőket - tudtuk meg Tömő Jánostól, aki hozzátette: a lelekfesztival.martinus.hu honlapon lehet már regisztrálni. Csiszér László és zenekara mindkét nap szolgáltat zenét, péntek este pedig Afterpartyt is rendeznek.