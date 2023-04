A Műszaki és Természettudományi Kultúráért Egyesület által meghirdetett V. Szombathelyi Robotépítő és Programozó verseny jelentkezési határideje április 22-én zárult. A versenyt 2023. május 25-én Szombathelyen az AGORA-Művelődési és Sportházban rendezzük. Huszonöt csapat adta be jelentkezését, összesen harmincnégy versenyszámban. Legtöbb csapat a „terepasztal junior” kategóriába nevezett, itt tizenkettő csapat méri össze a robot építési és programozási tudását. A junior kategóriát a 2008. december 31. után született csapattagokkal induló csapatokat jelenti. A „terepasztal senior” versenyszámra négy csapat adta be jelentkezését. A májusi verseny másik versenyszáma a labirintuson való átjutás, illetve a labirintusban való mentőexpedíció megoldása. A labirintuson való átjutásra tizenhárom csapat nevezett, míg a „labirintus mentőexpedíció” versenyre 5 csapat adta be nevezését. A csapatok létszáma 2-3 fő lehet, a versenyszámokra összesítve 61 versenyző nevezett, a csapatokat 11 csapatvezető kíséri, tehát egy-egy csapatvezető több csapatot is kísér.

A csapatoknak a jelentkezés ingyenes az egyesület pályázatokból, külső támogatóktól, illetve az egyesület önkéntes munkájából fedezi a verseny szervezését és lebonyolítását. Az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. idén is örömmel vesz részt a verseny szervezésében az egyesület partnereként. Szintén visszatérő támogató Szombathely MJV Önkormányzata és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. Új támogató partnerként csatlakozott az idei versenyhez az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma.

A versenyt reggel nyolc órától délután négy óráig tart. A verseny napján nagy szeretettel várjuk a robotverseny iránti érdeklődőket, a csapatoknak a szurkoló táborát. A rendezvényen való részvétel ingyenes, bámely időpontban látogatható.

Helyszín: AGORA-Művelődési és Sportház - nagyterem