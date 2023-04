- Ostffyasszonyfán nem lehet elfogulatlanul beszélni: ha itt jártok, kedves fiatalok, akkor Petőfi Sándor lábnyomában jártok, s ha egy picit - három kilométerrel - odébb mentek, akkor Csöngén Weöres Sándor lábnyomában járhattok. Egy ilyen helyszínre eljönni versenyezni, azt gondolom, már magában öröm - szólt a diákokhoz Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, a zsűri elnöke. A verseny kezdete előtt Simon Benedek, az offai iskola 5. osztályos tanulója adta elő Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét, amivel korábban több szavalóversenyen eredményesen szerepelt.

A Petőfi komplex irodalmi és történelmi verseny feladatait ezúttal is Bolla Katalin, az offai iskola igazgató-helyettese és Somogyiné Pilter Éva történelemtanár állította össze úgy, hogy azok mindkét fordulóban változatosak legyenek és kellő kihívást jelentsenek a tanulók számára. - Petőfi életútjából két részt ragadtunk ki: az egyik 1839, aminek nyarát Ostffyasszonyfán töltötte, hiszen ennek megismerését nagyon fontosnak tartjuk. A másik rész pedig az 1848/49-es időszak - mondta el kérdésünkre Bolla Katalin. Somogyiné Pilter Évától pedig megtudtuk: játékos, interaktív, kreativitást is igénylő feladványokkal készültek. Így például a verseny ideje alatt a csapatoknak meg kellett tervezniük, majd az asztalukon lévő alapanyagokból el is kellett készíteniük egy kokárdát.

A Petőfi-versenyben az első helyezett a sárvári Gárdonyi-iskola csapata, a "Gárdonyi örökösei" nevet viselték, második a "Pilvax", vagyis a celldömölki iskola csapata, harmadikak pedig a "Forradalmárok", vagyis a jánosházi Szent Imre Általános Iskola diákjai lettek.