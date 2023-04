A Petőfi 200-emlékévben a celldömölki Soltis Lajos Színház is Petőfi-bemutatóra készül. A helység kalapácsából Dávid Zsuzsa rendez előadást, bemutató május 12-én.

Az 1844-es eposzparódia minden bizonnyal nagy karriert fut be a Petőfi-emlékévben, és joggal. Beleolvasni is jó - emlékév se kell hozzá - az ízes-plasztikus nyelven megírt történetbe, szinte látjuk a költőt, amint örül az eredménynek. A magasztos témájú, nagy lélegzetvételű eposzt behozza a kocsmába, miközben kifigurázza saját kora finomkodó, szépelgő irodalmi divatját is. Íme! Csak egy kis részlet:

“Szeretnek az istenek engem,

Rémítő módra szeretnek:

Megajándékoztanak ők

Oly ritka tüdővel,

Mely a csatavészek

Világrendítő dúlakodásit

Illendőn elkurjantani képes,

S melyet tőlem minden kántor irígyel.

És hogy férfi legyen,

Méltó e tüdőhöz,

Lön az égi hatalmak irántami hajlandóságából

A széles tenyerű Fejenagy,

A helységi kovács,

Vagy mint őt a dús képzeletű nép

Költőileg elnevezé:

A helység kalapácsa. -

Ti, kik erős lélekkel birván,

Meg nem szeppentek a harci morajtól,

Halljátok szavamat!

De ti, akiknek szíve

Keményebb dolgoknál

A test alsó részébe hanyatlik,

Oh ti kerűljétek szavamat!”

Próba a Koptik Odó utcai színházban, Celldömölkön - érkezik a múzsa

Fotós: Benkő Sándor

A celli előadás rendezője Dávid Zsuzsa, aki dolgozott Debrecenben, Pécsen, Miskolcon, 1988-tól 2004-ig a szekszárdi Német Színház igazgatója volt, tanított a színművészeti egyetemen is.

Most a celli társulattal vásári játékot rendez A helység kalapácsából, a színészek több szerepben is feltűnnek, egy kivétellel: a templomban rekedt, kocsmába induló címszereplőt, a helység kovácsát – avagy kalapácsát – Temesi Zsolt játssza. A próbafolyamat megkezdődött. Írjuk be a naptárba: premier május 12-én.