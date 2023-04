Virág János Lukácsháza polgármestere – aki maga is a fellépők között szerepelt - köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a színjátszás újra fontos része lett a közösség életének, ami különösen nagy öröm, hiszen az 1980-as években megszűnt és csak a helyi nyugdíjas klub élesztette fel a hagyományokat a 2010-es években. A térségi színjátszók találkozójának ötlete is ebből az időszakból származik, és ezt a hagyományt igyekeznek megőrizni. Az előadásokat egy kétfős zsűri, Devecsery László költő-tanár zsűrielnök mellett Varga Bodó Anita értékelte. A színjátszók találkozójának kísérőeseményeként a kőszegi Csók István Művészegyesület elnökének, Palcsó Juliannának a festményeit is megtekinthette a közönség.