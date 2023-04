A budapesti Thália Színházban tartotta meg tisztújító közgyűlését a Szabadtéri Színházak Szövetsége. Pócza Zoltánt – a Kőszegi Várszínház igazgatóját – egyhangú szavazással újabb három évre választotta elnökévé a szakmai társaság – adta hírül a Kőszegi Várszínház.

Pócza Zoltán – a Kőszegi Várszínház igazgatója - 2017 óta tölti be ezt a posztot. Alelnök maradt Horányi László, az Esztergomi Várszínház direktora. Másik alelnöknek Nagy Viktort, a Kultkikötő igazgatóját szavazták meg. A közgyűlésen áttekintették a Szabadtéri Színházak Találkozójának idei, Balaton-parti programsorozatát, amelyet június 17. és 24. között rendeznek meg Balatonbogláron és Alsóörsön, a Kultkikötő hangulatos fesztiválhelyszínein. Arról is beszéltek a szakmai egyeztetésen, hogy mi lesz a szabadtéri színházak 2023-as pályázati támogatásával.

„Rendkívül nehéz helyzetben van a kulturális szféra. Az előadó-művészeti szervezetek számára kiírt egyedi pályázatok között idén nincs külön támogatási kerete a szabadtéri színházaknak. Programokra ugyan pályázhatunk és pályázunk is mindannyian, de nem tudjuk időben meghirdetni a nyári rendezvényeinket, ha a szabadtéri színházak által beadott pályázatokat csak késve bírálják el. Legkésőbb április végén már tisztában kellene lennünk azzal, mire számíthatunk, vagy mire nem. Bízom benne, hogy a pályázat kiírói gondoltak arra is: a szabadtéri színházak májusban nyitnak. A mai szakmai megbeszélésünkön erről is szó esett” - mondta Pócza Zoltán a közgyűlést követően.