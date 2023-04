A kiállításnak helyet adó épület korábban a Batthyány-levéltárnak adott helyet, később a cipőgyár működött itt. A földszinti Sala Terrena Galéria egy ideje kiállítótérként funkcionál. Nemrég elbontották a szomszédos ipari létesítményeket, így újra közvetlen lett a kapcsolat a történelmi épület és a Várkert között.

Bebes István polgármester köszöntőjében így fogalmazott: egy időutazásra vár bennünket a kiállítás a Dr. Batthyány -Strattmann László Múzeum munkatársainak jóvoltából. A körmendi Várkert velünk élő valóság, egy csoda – mondta, majd azt is hozzátette: aki kertet alkot, az szépséget, maradandóságot teremt. Ezt tették a Batthyány-család tagjai is, amikor létrehozták főúri lakhelyük szomszédságában a korábban 37, ma már csak 34 hektáros kertet, amelyben járt maga Ferenc József császár is 1857-ben Batthyány Fülöp herceg jóvoltából.