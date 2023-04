A Csík zenekar csütörtök délután a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskolába is ellátogatott: 4. osztálytól nyolcadikig, 120 diák kapcsolódott be a programba. – Nagyon jól sikerült az interaktív koncert, akár rendhagyó tanórának is nevezhetjük. A gyerekek amellett, hogy jól szórakoztak, sok új, érdekes információval gazdagodtak. A hallottak után egy számítógépes applikáció segítségével adtak számot a tudásukról, és a napot táncház zárta – hallottuk Horváthné Péntek Veronika intézményvezetőtől.