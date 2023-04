Az AniYume japán klubban április 19-én, szerdán a cseresznyevirágzás lesz a téma. A klubtalálkozón a megjelentek bepillantást nyerhetnek a régmúlt idők Japánjába, hogy megtudhassák, hogyan került a cseresznyefa az országba, és milyen hatással volt és van az emberek életére ma is a sakuravirágzás. Az esten az is kiderül, hogy milyen egy O-hanami „virágnéző” piknik, hallgathatnak néhány szép japán verset és természetesen lesz mangasarok is. Április utolsó szerdáján, 26-án az Egészségklubba várják az érdeklődőket. A tavaszi nagytakarításhoz szeretne segítséget nyújtani az est előadója, Lőrinczné Váradi Valéria, aki ismerteti a különböző takarítószerek, tisztítószerek használatának egészségügyi kockázatait és alternatívákat ajánl a vegyszermentes takarításhoz, sőt recepteket is kapnak tőle, akik tudatosabban szeretnének élni.