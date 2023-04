A magyar költészet napja alkalmából kedden megnyílt az Agora Café a szombathelyi sportház nagytermének parkettjén: a kávé mellé verseket kínáltak.

„....meglepetés e költemény / csecse / becse: ajándék, mellyel meglepem / e kávéházi szegleten / magam / magam...” József Attila születésnapját hol máshol ünnepelhetnénk szebben-jobban, ha nem kávéházban. És bár az Agora – MSH nagytermében nincsenek hatalmas tükrök, nincs márvány; és nincs gomolygó cigarettafüst sem, mégis sikerül megteremteni erre a röpke délutánra azt a kávéházi hangulatot, amely megidézi talán még József Attila kedvenc kávéházát is, a Japánt. Most nem versek születnek, hanem versek hangznak el a kávéházi szegleten – ezért aztán voltaképpen meg is születnek újra: hiszen az irodalom akkor él, ha élünk vele.