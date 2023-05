Amint Zanati Margit igazgatótól megtudtuk: intézményük kiemelt nevelési feladata az idén a nemzeti értékek, hagyományok őrzése, ápolása – ehhez kapcsolódva a Vas vármegyei értéktár és a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei Igazgatóságával – Éles Krisztina igazgatóval – közösen kidolgoztak egy tervsorozatot. Ennek részeként Vas vármegye értékeit ábrázoló installációk, könyvek, osztályfőnöki, honismereti tanórákon felhasználható segédanyagok is érkeztek a rendezvényre. Zanati Margit bemutatta a Vas Vármegyei Értéktár 2023-as kötetét. A környékbeli községek – Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu, Káld és Sitke – értékteremtő szakkörei is hozzájárultak munkáikkal a kiállítási anyaghoz. A vashosszúfalui tájház munkatársai hagyományőrző foglalkozásokat szerveznek majd a gércei iskolában – ez is a tervek között szerepel.