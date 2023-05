A költő keze – Weöres 110 a színházban, flamencóval és Füst Milánnal

Szabó Tibor igazgató és csapata előbb meghirdette az emeleten a 2023/24-es évadot, aztán az aulában megnyílt a Weöres Sándort ünneplő kiállítás, amelynek rendezője Oroszy Csaba – aki a Hatvany Lajos Múzeumból (Hatvanból) érkezett, digitalizált WS-rajzok közül válogatott.

Szabó Tibor igazgató Fotó: © Cseh Gábor

A tárlatot megnyitó Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens ötleteknek, képverseknek aposztrofálta a gyakran felirattal is ellátott rajzokat, amelyeken mintha egy-egy Weöres-vers csírázna éppen. (És titokban akár Jeles András egykori szombathelyi „japános” rendezését is megidézik.) Horváth Soma alpolgármester a Valse triste-ből olvasott fel – miközben a térben elhelyezett monitoron Weöres-versek futottak, a Valse triste is, ráadásul pont jókor, megrendezni se lehetett volna pontosabban. Aki a fülhallgatót is kipróbálta, szombathelyi színészek hangján hallhatott Weöres-verseket – és hallhat egészen június 24-éig, egy órával az előadások előtt mindig kinyit a színház.

Fotó: © Cseh Gábor

Csodagyerek, gyerekcsoda és a Nobel-díj

Az viszont megismételhetetlen alkalom, hogy a megnyitón Weöres-versfüzérrel működött közre Lichtmann Flóra (Zrínyi-iskola), akinek tehetségére a Weöres-versjáték alkalmával figyeltek föl a színházban. A gyermeki teljesség a Weöres-univerzummal kompatibilis, ráadásul a költőt csodagyerekként tartották számon – talán az is maradt egész életében. Egy gyerek pedig mégse kaphat Nobel-díjat. Pedig WS többször jelölve volt – ahogy az tavaly (ötven év elteltével) „hivatalosan” is napvilágra került az információ. Anekdoták, hírek, információk persze régóta forogtak, Fűzfa Balázs is fölidézte, hogy hiába vitték ki Stockholmba lobbizni magát Weöres Sándort – jól érezte magát, a díj egyáltalán nem érdekelte. Pedig Giga néni, azaz Gizella nagynénje Nobel-díjat jósolt neki, a 16 éves WS levélben hárította el kedvesen és elegánsan a tisztességet. A levelet (a Weöres-kutató Lőcsei Péter hozzájárulásával) az interneten is kiböngészhetjük.

A 16 éves Weöres Sándor levele Giga néninek

Pizsamában az utcán, zakóban a padon

Weöres Buddha-lénye egyfelől kifürkészhetetlen, másfelől nem lehet befejezni a róla való beszédet. Fűzfa Balázs tanárkollégájának édesapja például első kézből adhatott információt arról, hogy a legenda igaz: tényleg megesett, hogy Weöres soproni diákként pizsamában ment iskolába. A Weöres Sándor Színháztól nem messze bronzpadon üldögél a macskájával (Veres Gábor szobrászművész kompozíciója), mellette sosem-volt, mégis létező, általa kitalált világok ábrái és útjelzői. Talán épp ezekkel bíbelődött éjszaka – utalt rá Fűzfa Balázs -, amikor reggel aztán elfelejtett konszolidált módon felöltözni.

Fotó: © Cseh Gábor

Részekben az egész

Ha valakihez a teljesség képzete kötődik, az Weöres Sándor. A Weöres 110 kiállításon a részletek által sejlik föl az egész – ma talán ez a legtöbb, ami megtörténhet velünk. A Kossuth-díjas Segesdi György Weöres-mellszobrát – amelyet a költő születésének 90. évfordulóján, 2003-ban avattak fel Csöngén -, 2012-ben ledöntötték és feldarabolták; anno nagy híre volt.

Néhány eleme az eredetinek – köztük a tollat és könyvet tartó kéz - később előkerült (a művész pedig újraöntötte a Weöres-szobrot. Ezt a részletet Segesdi György lánya, Segesdi Bori - édesapja kívánságát teljesítve - a Weöres Sándor Színháznak adományozta az évforduló alkalmából. A könyvlapon Weöres Sándor Vas megyei üdvözlet című verse olvasható, a szoborrészlet a tárlaton is látható.

Fotó: © Cseh Gábor

Mindig van tovább

A tárlatnyitó fesztiválnyitó is volt egyben: ezzel elindult a Határvonalak Színházi Fesztivál, amelynek két előadása – a Barcelona Flamenco Ballett vendégjátéka és a gyergyószentmiklósi Boldogtalanok – a 10. Színházi Olimpia kínálatát is gyarapítja. A fesztiválon Ady Endrével és az Apró, véres balladákkal lép fel a Forte Társulat, jön Mácsai Pál “Azt meséld el, Pista!” című Örkény-estjével, és lesz konferencia is (három előadással).

Weöres univerzális költő – és lám, rajzai is méltók a figyelemre. Mindehhez színpadi szerzőnek is egészen eredeti (az Octopus, avagy a Szent György és a sárkány már járt Szombathelyen, Fekete Ernővel a címszerepben). A Határvonalak Színházi Fesztivált a Holdbeli csónakos-gála zárja, a hagyományos díjátadóval. A társulathoz jól illene akár egy Holdbeli csónakos-bemutató is.

Hogy fönn vagy lenn, távol vagy közel, egyszer csak kár firtatni. „(...) végül kilép az üres mezőre / ahol a határ határát veszti: / onnan mindég van tovább hova menni (...)"