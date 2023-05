A tárlatot a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum égisze alatt működő Honismereti Klub állította össze, a kiállítás rendezésében nagy szerepet vállalt Szabóné Csider Bernadett nyugdíjas iskolaigazgató és Horváth Zsuzsanna klubtag.

A megnyitón a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai adtak műsort, majd Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Szabóné Csider Bernadett mutatta be a kiállítást, aki felidézte a zeneiskola történetét és személyes tapasztalatait, élményeit is megosztotta a résztvevőkkel. A program kötetlen beszélgetéssel zárult, emellett az érdeklődők megtekinthettek egy közel 300 fotóból álló prezentációt is.

A tárlat majdnem egy évig látogatható a múzeumban.