Sokan kíváncsiak voltak az ifjú tervező munkáira, aki Vashosszúfaluban töltötte a gyermekéveit, utána a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikumban végzett ötvös szakon, Veres Éva és Hajdu László ötvösművészek tanítványaként. Onnan Budapestre, a Budai Rajziskolába vezetett az útja, majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott ékszertervezőként.

Kitti azt mondja, nagy megtiszteltetés, hogy bemutatkozhatott a szülőfalujában – az első önálló tárlatát rendezte be. Háromféle kollekcióból több mint ötven ékszert – gyűrűket, nyakláncokat, karpereceket – is láthatott a közönség a vitrinekben. A „Gyurma” és az „Ő” elnevezésű kollekción kívül szerepelt egyik kedvenc darabja, az „elefántos” karperec is – a hordható körplasztika-ékszert még iskolai faladatként készítette. A megnyitón részt vett mások mellett Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatója. A köszöntőkben elhangzott: a község büszke a faluból elszármazott tehetségekre, és a jövőben is szeretnék bemutatni hasonló alkotók munkáit.