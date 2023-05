Kora délután a színház körül - simogató napsütésben - ismét kinyitottak a mindenféle jót kínáló standok, fabódék. Volt rétes (például túrós-barackos és epres-cseresznyés), volt ékszer és vattacukor, sőt karamellás popcorn is. Ráadásul mindenfelé friss eper illata szállt, még a popcorn se tudta elnyomni - a nagy, piros eperszemek látványáról nem beszélve. Késő délután a hetényi (Szlovákia) Csavar Színház bűbájos, többszörösen díjazott előadása, A nagyidai cigányok nevettette meg és vonta be a játékba a fedett (de nyitott) piacon kialakított nézőtéren helyet foglaló gyerekeket és a felnőtteket (Arany János elbeszélő költeményét színre vinni nem kis kunszt, Gál Tamásnak fényesen sikerül). A napot a devecseri Fláre Beás zenekar vérpezsdítő koncertje zárta a piaci árkádok alatt. És megint sok kört tett, sőt dalra is fakadt a népszerű piros kisvonat.