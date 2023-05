Pályakezdő volt a rendező, Nagy Péter István - aki természetesen máig hazajár a Soltis Lajos Színházba is - és a dramaturg, Sándor Júlia, amikor úgy döntöttek: a világhírű norvég író, Knut Hamsun (1859-1952) két regényéből készítenek színpadi adaptációt. Az Éhség - amelyben egy elhivatott pályakezdő (író) sokszorosan terhelt, kínlódásokkal teli "első lépéseinek" lehetünk tanúi - színházi története 2020-ban kezdődött. Rögtön közbeszólt a Covid, de az előadás szerencsére átvészelte a nehézségeket: ma is él. Nagy Péter István és Sándor Júlia pedig sikerrel jutottak túl az "első lépéseken", pályakezdésük szép volt - és 2023-ban már nem is kezdés, hanem maga az út. A pálya vége pedig még nem látható - Knut Hamsun hosszú élete innen nézve is mély tanulságokat hordoz.

Éhség. Domokos Zsolt Fotó: Varga-Sebestyén Regina

A Soltis Majális záróeseménye az Éhség. A KMKK színházterme alkalmas a hasonló előadások befogására, de a téli kényszerszünet hatását még érezzük május első napján. Kicsit hideg van, na. Kinn kellemesen cirógató az első májusi este. De hát az előadás főszereplője meg - nincs mit szépíteni rajta - éhezik.

Nagy Péter István későbbi rendezéseinek ismeretében - most már a szombathelyi Weöres Sándor Színházban is jelentős bemutatók fűződnek a nevéhez - az Éhség akár előtanulmánynak tekinthető; ami a rá jellemző, markáns, filmes eszközökkel gyakran élő színházi nyelv alakulását, kimunkálását, kiteljesedését illeti. A színészeket, többeket több szerepben, öröm nézni. Domokos Zsolt és Galkó Balázs a két "főbolygó", körülöttük keringenek a többiek: Pallag Mártontól Pálya Pompóniáig.

Azt már régóta tudjuk, hogy a Soltis Lajos Színház közönsége nem kizárólag Cellből érkezik. Az Éhség előadásnak is vannak utazó nézői. A "kemény mag" itt van: ismeretlen ismerősök Szombathelyről és máshonnan.

Azt csak másnap, harmadnap, negyednap (stb.) tudjuk meg, hogy az Éhség képei milyen mélyen égtek bele a retinánkba. Domokos Zsolt vágyakozása, Galkó Balázs hangja, Pallag Márton egy-egy gesztusa, mozdulata (...).

Ady valamikor Hamsun idejében azt írta:

"Éhe kenyérnek, éhe a Szónak,

Éhe a Szépnek hajt titeket.

Nagyobb igaza sohse volt népnek,

Hitványabb Nérók még seholse éltek.

Vagytok: a Ma, vagytok: a Holnap."

ÉHSÉG - a Vörösmarty Színház és a Trafó közös produkciója I RENDEZŐ: Nagy Péter István e.h. I DRAMATURG: Sándor Júlia I ZENE: Dargay Marcell I SOUND DESIGN: Csizmás András I LÁTVÁNYTERVEZŐ: Devich Botond e.h. I A LÁTVÁNYTERVEZŐ MUNKATÁRSA: Pestalits Benjámin I OPERATŐR: Vincze Alina I VIDEÓ: Virág Balázs I KAMERA-ASSZISZTENS: Tóth Artúr I PRODUKCIÓS VEZETŐ: Trifonov Dóra