Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere kiemelte, idén igyekeznek olyan helyszíneket is bevonni, ahol korábban nem, vagy csak ritkán tartottak rendezvényeket. Ezen a nyáron összesen 25 helyszínen száznál is több programra várják az érdeklődőket. A negyedik Érezd Szombathelyt! rendezvényeinek sora a május 19-ei Quadrille-lel indul és egészen augusztus végéig tart majd. - A cél az, hogy mindig történjen valami Szombathelyen, hogy érdemes legyen itt maradni nyáron is, merthogy a legtöbb város azzal küzd, hogy nyáron kiürül és nem nagyon történik ott érdemleges dolog. Szombathelyen ez nem így van – fogalmazott a polgármester, majd hozzátette: nem szombathelyieket is szívesen várnak a programokon.

Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester elmondta: a programok többsége ingyenes lesz, a gasztronómiai, a művészeti, kulturális és turisztikai elemei is lesznek a sorozatnak, amelyen a gyermekek és felnőttek is megtalálhatják a számításaikat. Az Érezd Szombathelyt! visszatérő programja lesz a Lamantin Jazz Fesztivál és Bloomsday, ami tavaly óta Bloomsdaysként, több napon átvalósul meg.

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus NKft. ügyvezetője elmondta: programjaik az idei nyár megszervezésénél arra törekedtek, hogy a vendéglátóhelyek is a programok részesei lehessenek, így a kulturális kínálat mellett a gasztronómia programokkal is várják az érdeklődőket: több alkalommal lesz Fagyizók Éjszakája, valamint zenés boresteket, grillvacsorákat tartanak és folytatják a piknikkoncerteket is a Ferences-kertben. Szintén a Ferences-kertben tartják meg a Hello Nyár! programsorozatot retró fellépőkkel, helyi előadókkal június 9-10-én.

Horváth Zoltán, az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezetője a gyermeknapi programokról beszélt: a kicsiket az Agorában várják majd jövő hétvégén kézműves foglalkozásokkal, előadásokkal, bábszínházzal, illetve tűzoltó-, mentő-, rendőr- és tűzoltó autókkal. Az Agora nyári programjai között idén is szerepelnek az Emlékmű-dombi Kertmozik, melyek tematikáját idén A dal ugyanaz marad mottó adja. Az Emlékműnél idén a Savaria Szimfonikus Zenekar is ad koncertet, júliusban pedig Emlékmű-sor névvel tartanak koncerteket és lézershowt. Az Agora megszokott nyári programjai sem maradnak el: a KRESZ-park környezetében július 29-én hűsítő délutánra várják a családosokat, a Csónakázó-tónál pedig augusztus 12-én, a Zöld Szigetre várják majd a családokat, ahol az öko-szemléletet igyekeznek a legkisebbeknek is tovább adni.

Kovács Géza, a Mesebolt Bábszínház igazgatója a Szervusztok, Pajtikák! Bábművészeti Világtalálkozóról mesélt, amelyet június 16-18. között a Történelmi Témaparkban formálnak „egy valóságos várossá” a 10. Színházi Olimpia részeként. A szabadtéri láncfesztiválon 29 előadást láthatnak a bábszínház szerelmesei – 11 haza, egy határon túli és 16 hazai fellépőtől.

- A sok szép, világi program mellett mi egy kicsit a léleknek, a belső harmónia elérésében szeretnénk segíteni – kezdte Koltai Ferenc, a Székesegyházért Alapítvány kuratóriumi tagja, aki a hétvégi Lélek Fesztivált, a június 24-ei Jubiláns Házasok Találkozóját, és egy új rendezvényt, a Sarlós Boldogasszony Székesegyház búcsúját ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, amit július 1-2-án tartanak meg szentmisékkel, vásárral, előadásokkal, foglalkozásokkal és orgonakoncertekkel. Koltai Ferenc a nyárutóra, augusztus 30-31-ére a Vár a Püspökvár! rendezvényt ajánlotta a résztvevők figyelmébe.