Az ország első számú reggeli rádióműsora, a Bochkor idén májusban is országjárásra indult. Bochkor Gábor, Lovász László és Háder György ma ismét útra kelt a Retro Rádió kapszulastúdiójával, hogy személyesen köszönje meg az ország legnagyobb rádiós közösségének, az 1 386 000 Bochkor-hallgatónak a bizalmat. Az „1 386 000 köszönjük!” turné keretében május 8–12. között öt városba látogatnak el az ország leghallgatottabb reggeli műsora, a Bochkor sztárjai. A stáb megszámlálhatatlanul sok meghívást kapott az ország minden szegletéből. Idén úgy döntöttek, hogy ezúttal a debreceni, a szegedi, a pécsi, a szombathelyi és a győri hallgatóikhoz látogatnak el személyesen. – Az őszi turné sikerén felbuzdulva most is csatlakoznak hozzánk a vendéglátó városok legnépszerűbb zenekarai, így megismerhetünk öt új együttest, amelyeknek bemutatkozási lehetőséget adunk a színpadunkon és a Retro Rádió országos élő műsorában is – mondta Bochkor Gábor, a hazai kereskedelmi rádiózás ikonja. Az „1 386 000 köszönjük!” turné menetrendje: május 8-án Debrecen, május 9-én Szeged, május 10-én Pécs, május 11- én Szombathely, május 12-én Győr.