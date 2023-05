Fazekas Mihály klasszikus magyar meséjét Váradi Szabolcs dolgozta át és Némedi Árpád rendezte. A zenés mesejátékot a nagyszínpadon mutatta be a WS Színház, a Lázár Ervin-programban, általános iskolásoknak.

Az ajánló így szól: "Kicsoda Lúdas Matyi? Tehetjük fel a kérdést. Ki nem? Hiszen nincs olyan gyermek, felnőtt vagy idős, akit ne ért volna igazságtalanság. Rosszulesik. Pláne, ha az elkövető a társadalmi ranglétra tetején helyezkedik el, egy csúcsragadozó, nem más, mint a hírhedt Döbrögi Mihály! Nem érsz fel hozzá! Megközelíthetetlen, hiába ígértette meg veled a düh, háromszor is. Ráadásul rengeteg tanú előtt. A becsület az becsület. Ha nincs magánhadsereged, legyen eszed, legyél csavaros, ravasz és agyafúrt. Lúdas Matyi pedig ilyen és nem kegyelmez, vagy mégis? Az előadás zenei világát Némedi Árpád és Sebesi Tamás zeneszerzőpáros által megírt, több zenei stílust is átívelő dalai színesítik, a történetet Váradi Szabolcs káprázatos, pörgő dialógusai viszik előre, amely nemcsak a gyermekek számára teszi könnyen érthetővé a hajdani elbeszélő költeményt, hanem a felnőtteknek is nagyszerű szórakozást ígér."

Lúdas Matyit Balogh János játssza - a háttérben Kaczmarski Ági-animáció

Fotó: Mészáros Zsolt/WSSZ

Akkor most már csak azt reméljük, hogy hamarosan a felnőttek is megnézhetik. A WSSZ 2023/24-es évadában a Lúdas Matyi a repertoáron tartott előadások között szerepel.

Lúdas Matyi. Győzzön az igazság!

Fotó: Mészáros Zsolt/WSSZ

Szereplők:

Lúdas Matyi Balogh János

Rozi, a Liba Nagy Cili

Döbrögi Mihály Orosz Róbert

Döbröginé Bálint Éva

Ispán Kelemen Zoltán

Hajdú II. Szabó Róbert Endre

Szakácsnő, öregasszony Németh Gyöngyi







Alkotók:

játékmester Róbert Gábor

korrepetitor Falusi Anikó

videó animáció Kaczmarski Ágnes

videó technika Joós Márton

díszlet, koreográfia Móri Csaba Kecsa

jelmez Varga Alexandra

kellék Horváth Viktória

hang Simon József Zoltán

fény Kiss Zoltán

súgó Léránt Enikő

ügyelő Bors Gyula





RENDEZŐ Némedi Árpád