Szerdán és csütörtökön nem várható csapadék, de szerdán viharos, csütörtökön erős lesz az északi szél, ami tovább rontja a hőérzetet - egyébként sem mutatnak majd 12 foknál többet a hőmérők. Sok lesz a felhő is az égen. Péntekre enyhül a légmozgás, ekkor 14, vasárnap 19 fokig melegszik a levegő, de a gomolyfelhősödésből helyi záporok, zivatarok előfordulhatnak. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője elmondta: a hétvégén 54 milliméternyi csapadék hullott a vármegyeszékhelyen. A sokéves havi átlag itt 63 milliméter, de ezt mostanra már meg is haladtuk. Az elmúlt harminc évben mindössze három olyan esztendő volt, amikor 100 milliméternyi csapadék hullott ebben a hónapban térségünkben, nem kizárt, hogy az idei lesz a negyedik. A havi középhőmérséklet mintegy két fokkal hűvösebb az ilyenkor szokásosnál és jóval elmarad az átlagtól (240 óra) a napfényes órák száma is. A pünkösdi hétvége és május utolsó napjai valószínűleg javítanak, de be nem hozzák ezeket az értékeket.

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés elnevezésű portál közben arról ír: a talaj szinte a térség egészében telített, a keddtől érkező csapadék gondokat okozhat az erre érzékeny területeken villámárvíz, és erősebb vízátfolyások alakulhatnak ki.