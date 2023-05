A 7. közösségek hetén országszerte, így vármegyénkben is számos közösségi programot szerveznek a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények és a különböző civil közösségek. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója elmondta: a korábbi években is aktív közösségeket szólították meg meghívójukkal, de bárki csatlakozhatott a kezdeményezéshez. Ehhez csupán annyit kellett tennie, hogy regisztrálja a programját a közösségek hete hivatalos honlapján.

Vármegyénkből a Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), a Smidt Múzeum, Sorkikápolna, Rum, Rönök, Nemesbőd és Rábagyarmat csatlakozott a kezdeményezéshez. Horváthné Kupi Ildikótól, a BDK munkatársától megtudtuk: a könyvtár a kezdetektől részt vesz a közösségi megmozdulásban. Idén két kiállítással és online feladatokkal készültek: a 2. emeleti olvasóteremben Petőfi Sándor vasi emlékezetével kapcsolatban rendeztek be dokumentumkiállítást, ami egészen 2024 februárjáig várja a látogatókat.

Emellett csütörtökön nyitják meg a 130 éves a szombathelyi telefonhálózat című kiállítást. A könyvtár egy kis vadászatra is invitál: a könyvajándék naphoz hasonlóan a könyvtár dolgozói a kedvenc idézeteikkel ellátott könyvjelzőket hagynak szét a város különböző pontjain – így megajándékozva a szemfüles olvasókat. Emellett egész héten át tartó játékokat is szerveztek: online kvízben keresik a választ arra, hogy Szombathely nevezetes épületeit vajon láthatta-e volna Petőfi, ha ide látogat. Egy másik kérdéssorban pedig a költővel kapcsolatos tudásukról adhatnak számot a kitöltők, sőt szelfiversenyt is hirdettek, a szombathelyi Petőfi-szoborral várnak közös képeket a nevezőktől.

A Smidt Múzeum csütörtökre hirdette meg családi programját, amelyre Petőfi-vers-kerítéssel, Petőfi és Orlai Petrich Soma barátságáról szóló előadással készülnek, de betekintést adnak a festményrestaurálás műhelytitkaiba, az ifjúságot pedig legyezőkészítéssel és festménykiegészítő foglalkozással örvendeztetik meg.

Sorkikápolnán a település virágosításában, nordic walking túrán vehetnek részt a közösség lelkes tagjai, de bemutatkoznak a helyi önkéntes tűzoltók és egészségdélutánt is tartanak.

Rönökön családi sportos délután és Tour de Hongrie-szurkolás az egyik program, de nemzeti színű ételeket is készíthet az, aki inkább a gasztronómia iránt érdeklődik – ahogyan Rábagyarmaton is. A nemesbődi kézműves kör bemutatkozó foglalkozással készül azok számára, akik a kézműveskedés iránt érdeklődnek.