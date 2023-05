A Soltis Lajos Színház Szerencsés Mária-előadása Celldömölk történetét dolgozza föl, játékos-érzelmes-ironikus hangnemben, a misztériumjáték hagyományát újratöltve. A Liliomfi és A cigány szintén Celldömölkre szabja a régi történetet - és kortárs drámát csinál Szigligeti Ede színdarabjaiból. De mondhatnánk akár a Szentivánéji álom-előadást is, amely szépséges vallomássá kerekedett a celli társulat kezén.

Fotó: Szendi Péter

És most itt van a vasárnapi bemutató, amely a színházi nevelési előadásokra is alapozva, ismét csak Celldömölk történetéből kiindulva - a nemesdömölki evangélikus közösség sorsát feldolgozva - született meg, méghozzá úgy, ahogy ez csakis egy közösségi színházban lehetséges. A szereplők - Ákos, Alíz, Frida, Gábor, Roli - nagyon is maiak, korunk ironizált hősei az elkényeztetett tinédzsertől a titkos naplót vezető kamaszlányon és a színészi babérokra törő milliárdosig és az autóversenyző playboyig (....és mintha önirónia és önironikus fricska is lenne ezekben a karakterekben), akiknek történetéből kirajzolódik az artikuláris ünnep története is - élő muzsikával. Játék és szabadság találkozott vasárnap délelőtt a nemesdömölki evangélikus templomnál.

Fotó: Szendi Péter

Fotó: Szendi Péter