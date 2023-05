A 10. Színházi Olimpia Dunántúli Színházi Fesztiváljának tapasztalatait szakmai napon összegzik május 24-én, szerdán 10 órától a Békeházban. A fesztivál szervezőit Nagy Gábor, a dunántúli fesztivál bázisaként szolgáló celldömölki Soltis Lajos Színház igazgatója mutatja be. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vas vármegyei igazgatója is köszönti a megjelenteket videóüzenetben. A színjátszás, a színpadi lét, a színház közösségépítő, -fejlesztő erejéről felkért előadók beszélnek. A 10. Színházi Olimpia és a Dunántúli Színházi Fesztivál kölcsönhatásairól Gergye Rezső, a fesztivál szakmai vezetője beszél. Ez az alkalom még nem összegzés, a Színházi Olimpia – amelynek házigazdája a jubileumi alkalomból Magyarország – még tart. De már Vasban is bőven van miről beszélni: Celldömölkön, a Vasi-Hegyháton és Vépen is sok sikeres program megvalósult az elmúlt hetekben.