Az internet világával, a digitális kultúra és a fizikai világ összefonódásával foglalkozó konferenciát szervez a Savaria Filmakadémia Egyesület és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság május 11-én Szombathelyen, az ELTE SEK Forrásközpont konferenciatermében – jelentette be Lovass Tibor főszervező. A program a 10. Savaria Filmszemle társprogramjaként valósul meg – hagyományteremtő szándékkal.

A digitális lábnyom nem törölhető, az információs társadalomban fejlesztenünk kell a médiatudatosságot - emelte ki Lovass Tibor, aki az negyedórásra tervezett előadásokból is adott ízelítőt: egyebek mellett szó lesz a (nép)művészet és a média kapcsolatának változásáról a digitális világban, górcső alá veszik a gyermekvédelmi kérdéseket a médiaszabályozásba, továbbá a fiatalok médiafogyasztási szokásairól és a magyar filmipar trendjeiről, kihívásairól is hallhatnak az érdeklődők.

Diákfilmszemlét is hirdettek a konferencia mellé: 18 pályamű érkezett, köztük határon túli alkotóktól. A (pénz)díjas alkotásokat a Savaria Filmszemle Díjkiosztó Gáláján hirdeti ki a zsűri május 12-én, pénteken az AGORA-Savaria Filmszínház Hildebrandt termében. Itt találnak gazdára a Savaria Filmszemle elismerései, továbbá két Életműdíjat is kiosztanak: Eperjes Károllyal és Ternovszky Bélával egyébként személyesen is találkozhat a közönség a moziban.

Lovass Tibor közölte: a filmszemlére népművészet-néprajz-történelem, képzőművészet és zene kategóriában küldhettek be versenyfilmeket az alkotók szerte a Kárpát-medencéből és a világ magyar közösségeiből. A 10. Savaria filmszemlére mintegy 124 alkotótól 64 órányi filmanyag érkezett - ezeknek csak egy töredékét tudják most levetíteni, így is három napon át peregnek majd a képek a Savaria mozi vásznán. Részletek a savariafilmszemle.hu oldalon.