Amatőr társulatok és független színházi társulás bemutatóját is láthatták a nézők. Elsőként a jánossomorjai Moson-szél Egyesület Móra Ferenc tanmeséjét, a Kincskereső kisködmön mesés zenejátékot vitte a kultúrház színpadára. A koncertszínház után a színház beköltözött „az osztályterembe” a budapesti Láthatáron Csoport 13-14 éves korosztálynak ajánlott Ketrecharc című darabbal. Komplex színházi nevelési előadásuk az általános iskola 7-8. évfolyamának készült, kiemelt figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű közösségek elérésére. Az előadás aktív szerepbe léptette a fiatalokat – az indulatkezelési problémák leküzdéséhez adtak kézzelfogható segítséget.

A bősárkányi BŐ-ART Színjátszó Társulat is fellépett a 10. Színházi Olimpián nagy sikerrel. Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regényének adaptációjaként az azonos című amerikai drámával érkeztek (Dale Wasserman írta), ami egy elmegyógyintézetben játszódik: egy kórházbelsőt jelenítenek meg benne. Németh Fáni rendezte a korábban arany minősítést szerzett kétfelvonásos darabot a bele nem törődésről és a fékezhetetlen szabadságvágyról. A rendezést és az élvezetes színészi játékot látva felmerült: tényleg amatőr színészeket láttunk a színpadon?

Vasárnap a homokbödögei Szó és Kép Színpad vásári komédiái nevettették meg a közönséget a művelődési házban. A három kívánság után A székely asszony meg az ördög című darab – Csukárdi Sándor, az amatőr színtársulat vezetője rendezte mindkettőt. Ahogy a harmadikat is – a hétfői majálisra az ugyancsak pajzán Dinnyék című Móricz-komédiát vitték – itt is, ott is nagy tapsot kaptak.