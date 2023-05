Ez az üde, sokrétű, közvetlen és nagy hagyományokkal bíró vásári játék tulajdonképpen modellje a házigazda Soltis Lajos Színház működésének is. Itt sosem probléma - és főleg nem kétségbeesés van, hanem kizárólag adódó és megoldandó feladat. Többnyire gyorsan kell megoldani. És akkor kiderül, hogy ami kisült belőle, talán még jobb az eredeti elgondolásnál is. Például senki nem készült arra, hogy limonádét szolgáljon föl majális idején, de egyszer csak adódott egy helyzet, és a Soltis-színház munkatársai gyorsan cselekedtek. A limonádés standnak nagy sikere lett hétfőn délután.

Fotó: SLASZ/Varga-Sebestyén Regina

A KL Színház és a Magamura Alkotóműhely Sárkányölő Sebestyén előadásának díszlete bárhol, bármikor felállítható. Egy szó szerinti keret, további trükkös, kisebb keretek, huzigálható függöny, két szék, több, dróton mozgatható marionett. Boráros Szilárd le se tagadhatná, hogy ő a látványtervező - de hát miért is tagadná: csinálja, tudja és szereti. Felesége, Boráros Milada a rendező - és ők ketten a Magamura Alkotóműhely. (Ha belegondolunk, a magamura se a japán forrásra utal, sokkal inkább arra a létmódra és szemléletre, amely a vásári játékot, a Soltis Lajos Színházat - és egyáltalán, a kreatív, saját útjukat járó, kockázatot is vállaló embereket meghatározza.)

A Sárkányölő Sebestyén-előadás színes, gyönyörű, költőien szedett-vedett világát Czéh Dániel és Markó-Valentyik Anna (és Tomi) hozza mozgásba (az összes bábbal együtt, a nagyujj méretű csecsemőtől az óriási hétfejű sárkányig). Illetve nem is ők, hiszen bizonyos Tibor és Vanda lép azonnal és természetes módon kapcsolatba a közönséggel. Mai vándorkomédiások, akik megörökölték a nagypapa bábszínházát, és most megpróbálják a maguk módján továbbvinni az izgalmas örökséget (családi vállalkozást). Sikerrel meg is teszik. Tibor és Vanda bumfordi, egyúttal kecses bájjal csetlik-botlik, jár ki-be a sok szerep és esemény között - bizonyos szempontból akrobaták -, biztonsággal elkalauzolják a történetet a boldog végkifejletig (és talán Tibor is elveszi Vandát előbb-utóbb).

Fotó: SLASZ/Varga-Sebestyén Regina

A celli Soltis Majális népes közönsége előtt sikert aratott az előadás a fedett, de nyitott piac alkalmi színpadán (a vásári játékok természetes helyén). Fúj a szél? Hadd fújjon - szerepet kap Tibor és Vanda meg a közönség összjátékában.

Azt is nehéz volna eldönteni, hogy a gyerekek vagy felnőttek szeme csillogott-e erősebben Sárkányölő Sebestyén kalandjainak láttán. De talán nem is kell. (Viszont arra is érdemes néhány pillantást vetni, ahogy a bábjátékosok az előadás végeztével elpakolnak.)

Sárkányölő Sebestyén - 4 éves kortól

Író: Markó Róbert

Látványtervező: Boráros Szilárd

Zeneszerző: Takács Dániel

Rendező: Boráros Milada

Játsszák: Czéh Dániel és Markó-Valentyik Anna

Produkciós partner: Bóbita Bábszínház, Pécs