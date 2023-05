– A határon túli közönség számunkra is közönség – vallja Pócza Zoltán, a várszínház igazgatója, aki azt is elmondta, annak, hogy ezt a közönséget is megragadják, két módja van: vagy a határon túl élő magyarok jönnek el Kőszegre megnézni az előadásokat, vagy a várszínház viszi el azokat hozzájuk. A Kőszegi Várszínháznak jelenleg két olyan saját monodrámája van – a Grecsó Krisztián regénye alapján színpadra vitt Vera és a Weöres Sándor életét feldolgozó Szénakutyák –, amely a bemutató óta folyamatosan műsoron van, és az ausztriai magyar közönség érdeklődésére is számot tarthat. – Ez a két előadás eleve úgy készült, hogy könnyen mozdítható legyen: mindent be tudjunk pakolni egy kisbuszba és bárhol elő tudjuk adni, ahol van egy négyszer öt méteres színpad – vagy játéktérnek alkalmas hely. Ezért ajánlottam fel a nagykövetségen a bécsi magyaroknak és a Collegium Hungaricumnak, hogy bárhol, ahol erre van lehetőség, be tudjuk azokat mutatni – fogalmazott Pócza Zoltán.

A várszínház igazgatója arról is beszélt, hogy megfizethető, jó kritikákat kapott előadásokról van szó, amelyek fontos témákat feszegetnek. A Vera egy olyan kislány történetét dolgozza fel – Grisnik Petra átiratában és címszereplésével –, aki nemcsak azzal szembesül, hogy kezd szépen, lassan nővé válni, hanem azzal is, hogy milyen a világ körülötte. – A mai tinédzsereknek és családoknak különösen nagy fordulópont, hogy miképpen vezessék át a fiatalokat ebbe az új életszakaszba – vélekedik az igazgató. A Szénakutyák Weöres Sándor életéről szól – Göttinger Pál átiratában és rendezésében. A Kőszegi Várszínháznak szívügye volt, hogy a jubileumi szezonban megemlékezzen a vasi zseniről –, így jött létre az előadás, amelyben a költő macskája – Kálid Artúr alakítja szenzációsan – mesél „Sanyikáról”. – Remélem, hogy ez a két előadás sikeresen eljut az ausztriai magyarokhoz – és a határon túli más magyar területeken élőkhöz – úgy, ahogy korábban már bemutathattuk egyebek mellett a Verát például Göteborgban és Stockholmban is. A követségnek a nyári időszak, ahogyan a színházigazgató fogalmaz, nem igazán a szezonja. A felajánlás megtörtént, Pócza Zoltán pedig abban bízik, hogy az előadások ős - szel, de legkésőbb télen útra kelhetnek.