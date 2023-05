A rábavidéki trió után a lenarti nyugdíjas egyesület keretein belül már 21 éve működő népdalkör lépett színpadra, majd a Magyarországi Szlovének Szövetsége égisze alatt tevékenykedő szakonyfalui néptánccsoport mutatta be műsorát, amely tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A fiatal táncosok repertoárja a rábavidéki és az anyaországi Muravidék szlovén táncaiból áll. A Vinski bratje zenészek és énekesek kulturális egyesülete több mint 10 éve működik. A csoport nemcsak a Muravidéken, hanem sokkal szélesebb körben is ismert. Elsősorban muravidéki népdalokat adnak elő, de vannak saját szerzeményeik is. Hangszereik mind otthon készültek. A hattagú zenekar bármerre is jár, lenyűgözi a közönséget, így történt ez most Szakonyfaluban is. Boris Velner harmonikás családi körben is muzsikált, zárásként pedig a muraszombati Što ma čas zenei együttes adott elő muravidéki és gorickói dalokat. A csoport alapító tagjai között annak idején ott volt Stanko Črnko is.

A népzenei találkozót a Magyarországi Szlovének Szövetsége, az Országos Szlovén Önkormányzat, Szakonyfalu és Apátistvánfalva községek önkormányzata, valamint Szakonyfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata közösen szervezték.