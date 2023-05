Az iskola egy villámcsődületet (flashmobot) hirdetett, ahol a Judit és a zenemanók "Gyermek volt minden óriás" című dalára adták elő gondosan begyakorolt koreográfiájukat: ugráltak, forogtak, egy ponton még a pomponok is előkerültek. A táncot a felnőttek az első körben csak megfigyelőként csodálhatták, később a tanárok, a szülők, sőt, még nagyszülők és néhány kistestvér is becsatlakozott a csődületbe. Az iskola a jubileumi tanévben számos programmal emlékezett meg az évfordulóról: rajzpályázat őt hirdettek, Gárdonyi életútjához kötődő helyszíneket jártak be, sőt, még egy könyvet is megjelentettek a születésnap kapcsán.