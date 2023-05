- A rendezvény részben szakmai fórum is, mert az alkotók számára lehetőség adódik a szakemberekkel való konzultációkra, amelyek biztosítják a további fejlődési lehetőséget. Cél továbbá az is, hogy a filmek bemutatásával felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek értékeire és gondolataira, amelyek különlegességükkel színesítik és gazdagítják a magyar kulturális életet - tudtuk meg Fábián Gábor főszervezőtől, aki azt is elmondta: a filmeket fogyatékossággal élő emberek készítették segítőikkel. A szemlére az ország 15 településéről küldtek be alkotásokat, összesen 41 pályamű érkezett: Abádszalókról, Ágfalváról, Ásotthalomról, Budapestről, Füzesabonyból, Rumból, Szombathelyről, Tiszakürtről, Magyarszerdahelyről, Szentgotthárdról, Kenderes-Bánhalmáról, Ópusztaszerről, Pusztataskonyból, Kiskunhalasról és Zalaszentivánról.