Idén 30. alkalommal rendezik meg a szombathelyi Bloomsday-t. A június 16-án - James Joyce Ulysses című regényének napján - Joyce Fő téri szobránál startoló kétnapos Bloomsday programjairól tartottak sajtótájékoztatót a kedden a Berzsenyi Dániel Könyvtár mögötti falfreskó tövében. Horváth Soma alpolgármester egyenek mellett elmondta, hogy a jubileumi események középpontjában a Murális Műhely újabb alkotásai lesznek.

Forrás: Szendi Péter

A murális-projekt lényege, hogy James Joyce Ulysses című művének 18 fejezetét falfreskókon jelenítik meg. Az alpolgármester hozzátette: az ír külügyminisztérium közlése alapján büszkék lehetünk arra, hogy a világszerte 56 helyszínen zajló Bloomsday-események közül Párizs és Zürich mellett Szombathely kap kiemelt figyelmet. Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója elmondta: a Savaria Múzeum három tagintézménye, a képtár, az Iseum és az Éva-malom is részt vesz az eseményekben. A képtárban két kiállítás is nyílik: a Westwerk Egyesület Urban Animals tárlata, valamint a Kossuth-díjas Tót Endre alkotásait is megtekintheti a közönség.

Íme a részletes program:

BLOOMSDAY

kortárs művészeti fesztivál

Szombathely, 2023. június 16-17.

2023. június 16. péntek

14.00 Megnyitó és a szombathelyi Bloom-díj ünnepélyes átadása (Joyce-szobor – Fő tér)

Beszédet mond: Horváth Soma alpolgármester és Ronan Gargan nagykövet

A díjakat átadja: dr. Nemény András polgármester, Horváth Soma alpolgármester és Ronan Gargan nagykövet.

Közreműködik: Szombathely Város Ifjúsági Fúvószenekara

14.30-15.30 Murális Műhely új festményeinek átadása.

Az Ulysses 5. és 6. fejezetének képzőművészeti adaptációja falfestmény formájában. Helyszín: Szombathely Belváros – Kőszegi utca. Alkotók: Molnár Zsolt (Leopold Bloom-díj – döntős) és Gareth Joyce (Írország)

Szakmai koordinátor: Szántó István. Szakmai megnyitó: Salamon Juli

15.30 Pecsételés (Bloomsday felirat - Fő tér és a Rákóczi Ferenc utca)

16.00 Rakd össze! - Az ELTE-BDPK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak szabadtéri kiállítása (Rákóczi Ferenc utca)

A projekt koncepciója az aktuális köztéri művészetünk jelenségeire reflektál, nem véletlenül, hiszen Nagy Csaba a projekt kurátora erről a témáról tart előadássorozatot idén ősszel. A tanszék hallgatói az általuk elkészített térplasztikai modulokból a rendezvény helyszínén állítanak össze más-más formációkat, megmutatva a téralkotás gazdag variációs lehetőségeit. Rejtett szándék az interakció, az utca emberének bevonása az építésbe.

16.15 Ünnepélyes sörcsapolás – Ronan Gargan nagykövet és dr. Nemény András polgármester. Kísér: Bujtás Ervin és Peltzer Géza (ír dalok)

16.30 Kassák x Kassák – Prieger Zsolt és Magyar Bori előadása (Szombathelyi Képtár állandó kiállítás)

A XX. századi aktivizmus és magyar avantgard kiemelkedő, beskatulyázhatatlan és nem mellesleg világhírű alakja Kassák Lajos. Az ő költői életművéből szemezget és épít mellé elektronikus tánczenéből emlékművet Prieger Zsolt és Magyar Bori a Kassák X Kassák előadáson. Az előadás hátterében a Szombathelyi Képtár tulajdonában álló Kassák-művek láthatók.

17.30 Urban Animals – Westwerk Egyesület kiállítása - megnyitó (Szombathelyi Képtár)

A szombathelyi Westwerk Egyesület a tavalyi nagysikerű „Slow Animals” kiállítás után megrendezi annak folytatását egy országos, csoportos kiállítás formájában.

18.00 Kugler-koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Egy „jófajta ska” zenekar Szombathelyről. Elő a táncos cipőkkel!

18.00 Köztéri művészet – Kerekasztal-beszélgetés. (Szombathelyi Képtár)

Moderátor: Salamon Juli.

19.00 A hiányzó láncszem – Tót Endre 80-as évekbeli eltitkolt művei - Kiállításnyitó (Új Irokéz Galéria)

Tót Endre a magyar konceptuális művészet kiemelkedő alakja 2009-ben kapott Kossuth-díjat „a magyar művészet megújításában vállalt szerepéért és egyetemes jelentőségű életművéért”. Akkor már több mint négy évtizede Németországban élt, korábbi, itthoni pályája pedig tele volt váratlan és rejtélyes fordulatokkal, amelyek azóta sem engedték el a kezét. Most az Új Irokéz Galériában 40 éve festett elfeledett vagy eltitkolt műveit állítja ki. A kiállítást megtiszteli maga a művész is! A tavaly nyáron a budapesti acb Galéria Warum male ich? címet viselő kiállítása után most Szombathelyen látható kiállításon 1982 és 1985 között készült festményeiből látható válogatás – amelyekhez egyetlen kétoldalas festmény tanúsága szerint még 1986-ban is készített kapcsolódó alkotást – majdnem negyven éven át feküdtek összetekerve a művész kölni pincéjében. Az Irokéz Galéria ebből a dinamikus gesztusokkal létrehozott, a 80-as évek vad festészetének hatását magán viselő, művészettörténeti különlegességnek számító sorozatból mutat be néhányat, mely a festő Tót Endrét helyezi a középpontba. A titokban született, frissen felfedezett művek leginkább Tót Endre korai, expresszív alkotásaival mutatnak rokonságot. Megnyitja: Bordács Andrea művészettörténész.

20.00 Paddy and the Rats koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

A Paddy and the Rats ír punk rock kocsmazenét játszó miskolci zenekar. A banda zenéjében az ír és a kelta népzene motívumait ötvözi a punk rockkal, bár néhol megjelennek orosz, cigány és polka elemek is. 2010-ben jelent meg első albumuk, a Rats on Board, ami nem csak Magyarországon, de külföldön is óriási sikert aratott. 2010-ben ők voltak a legtöbbet letöltött magyar zenekar az iTunes-on. 2008 óta már több száz koncerten vannak túl, külföldön és belföldön is egyaránt játszanak, aminek következtében masszív rajongótáboruk jött létre.

21.30 Fényfestés – FényHangár Vizuális Műhely (Rákóczi Ferenc utca) - A kaposvári audiovizuális csoport látványos, speciálisan a Bloomsday-re készült fényfestése a zeneiskola és a képtár homlokzatán.

22.00 Sisi-koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Sisi neve alig több mint egy éve került be a magyar underground hiphop szcénába, nemrég jelent meg első EP-je, amelyen oldschool rapszámok szerepelnek. Letöltései elérték a százeres nagyságrendet

Mindkét nap:

Bookline könyvterasz a Rákóczi Ferenc utcában (dedikálások, zenés esték)

Átjáró-projekt a Rákóczi Ferenc utcában

Ulysses Művészudvar az Iseum előtti téren

Idén is üde színfoltja lesz a rendezvénynek az Iseum előtti tér, ahol helyi művészek álmodják a térre a regény fejezeteit és mutatják be James Joyce nem hétköznapi látásmódját. Az alkotók ( a fejezetek sorrendjében): Balogh Enikő, Franken Vivien, Tóth Viki, Mersich Balázs, Horváth Borbála, Rónaszéki Linda, Pavelkovits Petra, Jenei Ferenc, Kőszegi-Arbeiter Anita, Bíró Dorottya, Orbán János, Kapy Ancsa, Tatai Bogi, Novák Ildikó.

Absztrakt kapualj, festősarok (Zsinagóga Udvar bejárat)

2022. június 17. szombat

14.00-17.00 Bookline könyvcserepont (Schrammel-udvar)

15.00: Murális séta

16.00 Könyvbemutató beszélgetés – Feiszt György: Mesélő házak

Feiszt György, a szombathelyi Bloom-díj első kitüntetettje hat esztendeje arra vállalkozott, hogy kutatásokba kezd, és hétről hétre a Vas Népében megjelenő rövid írásokban ráirányítja a figyelmet Vas megyei települések történelmi eseményeire, az ott tevékenykedő, vagy onnan származó, sokszor elfeledett személyiségekre, nem utolsósorban pedig a helyben megtalálható néprajzi és kultúrtörténeti érdekességekre. Egy igazi időutazás ez a múltba, amelyből kiderül, hogy ki volt a sajtoskáli cukorbáró; ki volt a Gellért-hegyi Szabadság-szobor modellje; ki volt a magyar Szapphó, az első ünnepelt költőnő; hol tevékenykedtek a híres vasi kuruzslók; ki volt a veleméri templom felfedezője; ki volt a kőszegpatyi genetikus; hol született a bányászhimnusz szerzője és hogy voltak-e boszorkányok Vas vármegyében.

17.00 Átjáró projekt bemutatása. (Rákóczi Ferenc utca) - Egy gondolati vizuális átjáró a regény és valóság között. Minden belefér, ami a Bloomsday. Egy projekt, aminek lehet és lesz is folytatása. Újabb átjárók nyílhatnak, az utak bármerre kanyarodhatnak, a tartalom folyton változhat.

Ötletgazda: Kassai Ferenc

Vizuális tartalom: Szentgyörgyvári Ivett, Kiss Bence

18.00 Budapest Nagyregény projekt bemutató – Tasnádi István, Fehér Renátó és Vincze Bence (Szimfónia udvar)

A főváros 150. születésnapjára grandiózus irodalmi projekt készül civilekkel és írókkal közösen. A Budapest Nagyregény (BPNR) minden kerületnek saját fejezetet szentelő, végül mégis izgalmasan összeolvasható kötete 2023. november 17-én jelenik meg és egészen 2024 nyaráig közösségi, összművészeti események sorozata kíséri, így teljesedik ki, lesz a Budapest Nagyregény kulturális felhő, civil legendárium, társadalmi lenyomat, polgárai által alkotott szellemi emlékmű.

18.00 Bolondok Aranya koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

„Hangzásunkat karakteres gitárriffekkel és szintetizátorokkal hozzuk létre. Mint mindenki (csak mi egy kicsit hangosabban), próbáljuk megfejteni az emberi lét misztériumát. Azért állunk színpadra, hogy együtt érezzünk, együtt gondolkodjunk és együtt álmodjunk. Talán közben magunkat is egy kicsit jobban megismerjük” – vall magáról a tehetséges szombathelyi zenekar.

20.00 Platon Karataev-koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

22.00 Dé:Nash-koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Egész nap:

Bookline könyvterasz a Rákóczi Ferenc utcában (dedikálások, zenés esték)

Ajtók projekt a Rákóczi Ferenc utcában

Kézműves Udvar az Iseum előtti téren

Absztrakt kapualj, festősarok (Zsinagóga Udvar bejárat)

Mindkét nap gasztronómia és kézműves vásár a lezárt Rákóczi Ferenc utcában: Food Truck kocsik, kézműves sörök. Folyamatos kiállítások a képtárban és a Schrammel-gyűjteményben.