Szombaton délelőtt 10-kor nyitott a Ferences-kert, zöld fű, szikrázó kék ég, mosolygós és tapintatos házigazdák: minden olajozottan működik. A délutáni könnyű zápor körülbelül annyi, mint az Argentínából jött - a válogatott mezőnyből is kiemelkedő - manoAmano Cirkus Company lélegzet-elállító és barátságos produkciójában fontos szerepet játszó ásványvíz (róluk majd később bővebben is). Akrobaták, bábművészek, minden rendű és rangú csepűrágók váltják egymást a helyszíneken, a nemzetközi és a magyar felhozatalra sem lehet egy szavunk se. Nincs is. Totyogó kisgyerekek, komoly ötévesek és nyolcvanon túli nagymamák szó szerint tátott szájjal figyelik mindazt, ami a játéktérben történik - vagy mennek bele a játékba, ha úy adódik. A családi programok sorát a kecskeméti Tintaló Társulás Horgászni tilos! előadása zárja. Sipos Kati és Sisak Péter külön fejezet a kortárs magyar bábművészetben. Ők alkották meg a bőröndnyi Tintaló Cirkuszt, benne az összes szereplőt, meg a szereplők történeteit.

Horgászni akkor is szabad!

Fotó: © Cseh Gábor

A Ferences-kertbe valami mást hoztak. Egy hosszú és romantikus nevű szellemhölgy és vízbe fúlt szerelmese történetét, boldog-szomorú zenékkel, elringatva a felnőtteket is. Óceán, föveny, világítótorony - fölöttünk kék napvitorlák, tartozhatnának akár az előadáshoz is. A horgász nyugalmat keres, nem talál: a világítótoronyban élő szellem mindenáron és minden módon megakadályozná a nyugodalmas horgászást - a horgász egyre inkább nem érti, egyre hülyébb helyzetekbe bonyolódik - a közönség egyre jobban nevet. Minden bizonnyal ő, a szellem tette ki a táblát is, hogy "horgászni tilos". A horgász átírja: SZABAD. Ez a lényeg, ez a szombathelyi bábművészeti világtalálkozó esszenciája: hogy SZABAD. A szabadság szellője simogat a Ferences-kertben. Tehetség, felkészültség, elmélyültség, könnyedség. Bizalom: egymásban. (És végül a szellemlány is megnyugszik: palackpostát vet ki a víz, a szerelem örök.) Este - amikor már lemegy a nap - Bognár Szilvia és az Etnofon Zenei Társulás koncertezik - felnőtteknek.