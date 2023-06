A településen nem először szerveztek ilyen színvonalas, a falu életét bemutató tárlatot. Korábban egyháztörténeti, iskolatörténeti és falusi játékokat bemutató kiállítás is volt Bajánsenyén, az elmúlt évben pedig a házasságkötés, illetve a paszita témájában tártak rendkívül gazdag anyagot a nagyközönség elé.

A jelenlegi kiállítás anyagának egy részét helyi családoktól gyűjtötte össze a főszervező, Györke Gyuláné, a másik részét a Helytörténeti Gyűjteményből helyezte át ideiglenesen az időszaki - július 12-ig nyitva tartó - tárlatba.

-A kiállítás - ahogy a címe is jelzi -, azt mutatja be, hogy mivel foglalkoztak a falusiak a hosszú téli estéken. Utalunk a kosárfonásra, a kópic-, illetve vékakötésre és az ágsöprű készítésre, ezekkel jobbára a férfiak foglalatoskodtak, az asszonyok szőttek, varrtak, hímeztek - mesélte a kiállítás kapcsán Györke Gyuláné, majd arról is említést tett, hogy 1938-ban a Singer Vállalat varrótanfolyamot szervezett Bajánsenyén. A varrógépeiről híres cég volt az első, akinél részletre lehetett vásárolni, ezt sokan meg is tették akkoriban a vidék falvaiban. Az említett varrótanfolyamról egy mintakendő árulkodik a kiállításban.