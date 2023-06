A hétvégén több helyen rendeztek Vas vármegyében plébániai majálist, az együttlét, a kikapcsolódás, a feltöltődés, a közösség és család erősítésének szellemében. Így volt ez Vasváron is, ahol a templomkertben nemcsak kellemes idő, hanem programok is várták a juniális résztvevőit. Fellépett a Kármentő zenekar, a nagybőgő mögött most is V. Németh Zsolt foglalt helyet.