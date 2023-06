Július 1-én, szombaton egy igazán különleges koncertélményben lehet részük a Bohémba látogatóknak. Egy vérbeli, dögös Nu Metal koncertet hallhatnak egy, vas megyei kötődéssel is bíró 100%-os női bandától, a NuNixtől A programban Limp Bizkit, Linkin Park, System of a Down feldolgozásokon kívül saját dalok is elhangzanak majd. A hangulat izzításáról egy remek zalai banda, az Ashdogs gondoskodik.

Nyitás 6-kor, pontos kezdés 7-kor. Becsületkassza!