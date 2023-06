A feleket szimbólumaik alapján könnyű azonosítani, törökök és magyarok feszülnek egymásnak. A kép az 1664-es szentgotthárdi ütközetet örökíti meg, az 1910-es évek elképzelésének és elvárásának megfelelően. Nekünk áll a nemzeti címeres magyar zászló, a mi patrónusunk a kép másik oldalán megjelenő glóriás Boldogasszony. A több nemzet fiaiból verbuválódott keresztény sereg értünk is küzdött, s köztük – ha nem is túl sokan – voltak magyarok is. A képen megfestetthez hasonló zászló aligha lehetett a kezükben. Talán nem a részletekre is kiterjedő történeti hűség itt a fontos, hanem az emlékállítás és a történet elmesélésének, továbbadásának szándéka. Nagyfalva, mai nevén Mogersdorf mintegy 1200 lakosú, német ajkú falu alig két kilométerre Szentgotthárdtól, de már a határ túloldalán. A csata hadicselekményei több települést is érintettek, de a súlypont ide esett, e falu határába. Ez az a nagy esemény, amelyik a község identitását a mai napig meghatározza. A falu már több mint nyolc évszázada létezik, a kezdeteket a legtöbbször a ciszterciek szentgotthárdi megtelepedéséhez kötik. A település hosszú időn át a szentgotthárdi apátság birtoka volt. A szentgotthárdi csata emlékének őrzésében a ciszterciták is feladatot vállaltak. Szentgotthárdon az apátsági templom csatát ábrázoló kupolaképét idősebb és ifjabb Dorffmeister István festette meg az 1700-as évek végén. Barokk remekmű. Szerényebb emlék a Nagyfalva határában álló fehérkereszt, amit Küzmits Dániel perjel állíttatott 1840-ben. Hozzá kapcsolódik a templom 1857-es kifestése is. A mennyezetre a csatát ábrázoló képet készíttetett, s megfestette azokat is, akiknek – véleménye szerint – szerepük volt a győzelemben. Kik ezek?

Forrás: Szent Márton, hazánk dicső patrónusa, könyörögj érettünk!

A német nyelvű feliratok erről is tájékoztatnak. Két képen a haza, a szülőföld patrónusai láthatók. Az egyiken Szent Anna, amint olvasni tanítja Máriát. (Anna tiszteletére szentelték azt a régi kápolnát is, amit az elesettek sírja fölé építettek.) A másikon Szent Márton látszik, aki a falu régi, már lebontott templomának patrónusa volt. Az általa közvetített üzenet azonban ennél tágabb, mert ő a védszentje a Szombathelyi Egyházmegyének, Pannóniának, s közel egy évszázada már Burgenlandnak is. A következő két képen Magyarország védőszentje, Szent István és Szent László szerepel. Az egész kompozíciót az teszi igazán érdekessé, hogy a men - nyezeten külön keretben ott látjuk I. Lipót császár és a csata három hadvezére, Raimondo Montecuccoli, Wolfgang Julius von Hohenlohe és Jean de Coligny-Saligny tábornokok portréját is. Az 1857-ben készült festmények – főleg a csatajelenet – művészi szempontból nem tekinthetők kiváló alkotásoknak. Valószínűleg ez volt az oka, hogy idővel lemeszelték őket, s meg is feledkeztek róluk. 2013– 2014-ben bukkantak rájuk, s ma már, ha töredékesen és halványan is, de újra láthatók. 1912-ben Schwartz József plébános új mennyezeti festményt készíttetett. Minden bizonnyal látta a korábbi képeket is, a témával kapcsolatban azokat tekintette példának. Az „új” kép alatt valószínűleg ott rejtőznek egy régebbi maradványai. A falusi emberek közül a 19–20. század fordulóján kevesen olvastak történeti szakkönyveket, tanulmányokat. Ők itt és így ismerhették meg a település múltját. A 20. század második felében megint előkerült a csata emlékének ügye, szimpozionokat rendeztek, emlékkápolnát építettek, messziről látható keresztet állítottak. Küzmits vend/szlovén származású volt, Schwartz József német, mindketten ciszterci szerzetesek, s okkal tekinthetők Nagyfalva jótevőinek is. Természetesen vannak még jeles emberek, akik ehhez a településhez kötődnek. Ilyen például Schwartz József testvére, Schwartz Elemér nyelvész, egyetemi tanár, aki az ifjúkorát töltötte itt.