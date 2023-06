A fesztiválnyitón Szabó József, Répcelak polgármestere köszöntötte a megjelenteket a művelődési ház Répce Galériájában, aki elmondta: a kétezres évek eleje óta működő fesztivál az idén négynaposra bővült, az első napon a művészetek iránt érdeklődőknek kedveztek a programok. - Ezek megszervezésénél szempont volt, hogy minden korosztálynak és érdeklődési körnek kedvezzünk valamivel – fogalmazott a polgármester. - Az elmúlt néhány év után idén érzem azt először, hogy igazán felszabadultan tudunk ünnepelni. Ez a pár nap a legfontosabb ünnep a város életében, hiszen ilyenkor tudunk találkozni egymással és elfeledkezni a hétköznapi gondokról – tette hozzá.

Beszédét követően Tóth Csaba, Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg Varga Bálint Tamás Képmás című kiállítását. Méltatásában elhangzott: a Nyitott Tér Egyesülettel való együttműködésében mindig is céljuk volt, hogy a környező vármegyék kiváló alkotóit is bemutassák a répcelaki közönségnek. Idén pedig célkitűzéseik közé került az is, hogy fiatal alkotókat is meghívjanak a Répce Galériába. Ez a két elképzelés találkozott akkor, mikor felkérték Varga Bálint Tamás zalaegerszegi képzőművészt, aki örömmel hozta el alkotásait a kisvárosba. - A művész alkotásaiban a magyar mindennapi világot emeli a magas művészet szintjére.

A rajz hosszú évszázadokon át az előkészítés eszköze volt, ám idővel külön művészeti ággá nőtte ki magát. Az a szint, amelyen ezt a műfajt a zalai művész képviseli, a legnagyobb európai művészek munkáin köszön vissza – fogalmazott a Munkácsy-díjas festőművész. Varga Bálint Tamás grafikáin kívül három színes alkotást is bemutat a kiállításon, közülük olajfestmény portréját emelte ki Tóth Csaba. - Ez a portré biztosan fenn marad, amíg a magyar kultúra élni fog ebben az országban – szólt méltatásában. A kiállítás augusztus 4-ig megtekinthető a művelődési ház nyitvatartási idejében.

A kiállításmegnyitót Adorján Csilla zongoraművész játéka színesítette, este pedig a Sárvári Vonósok adtak koncertet.

A fesztivál további három napjára is változatos programokkal készültek a szervezők: érkezik még Répcelakra a Delta zenekar, az Ős P.BOX, Peter Sramek, a Groovehouse, a Balázs Fecó emlékestjen pedig Kökény Attila énekel. Emellett lesz futóverseny, gyermekprogramok, fellépési lehetőséget kapnak a répcelaki csapatok (karatésok, légtornászok, rockysok, kötélugrók, a néphagyomány szakkör és az óvodások is), de futóverseny, közös főzés és a Kiskalinkó is a progrok között szerepel.